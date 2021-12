Omoi­juanfo om over­gangen til Røde Stjerne: – Langt utenfor min komfort­sone

HAUGESUND (VG) Han har akkurat spilt sin siste kamp for Molde og rundet av eliteseriesesongen med sølv. Nå venter Serbia og et gulljagende Røde stjerne for Ohi Omoijuanfo.

RØDE STJERNE: Fra 1. januar spiller Ohi for Røde stjerne i Serbian Superliga.

– Det er egentlig utrolig trist. Jeg hadde ikke turt å tenke på at dette var siste kamp. Det er langt utenfor min komfortsone. Jeg debuterte som 16-åring for Lillestrøm, og så har jeg egentlig vært i Norge siden da, i forskjellige klubber, sier Ohi til VG etter 2–1-seieren over Haugesund.

27-åringen rundet av sesongen med scoring, tittelen som toppscorer i Eliteserien og medalje, og har blande følelser om både årets sesong og det som venter.

For til slutt ble Bodø/Glimt hakket for store og tok gullet, samtidig som veien videre betyr at han forlater de trygge omgivelsene i Molde.

– Nå kjenner jeg ingen. Jeg må bli kjent på nytt. Heldigvis så er jeg en ganske sosial og utadvendt fyr.

Men på nyåret kan det bli gull for Ohi.

SØLV: Det ble seier i siste seriekamp, men det holdt «bare» til sølv for Molde.

Etter 19. spilte kamper i serbiske Superliga, ligger Røde stjerne på annenplass, tre poeng bak serieleder Partizan.

– Det er deilig, det. Det er derfor jeg ville gå dit. Jeg visste at det også er en klubb hvor det er forventet at de skal vinne gull. Jeg liker det presset.

– Det er sånn man vokser

Og den nybakte sølvvinneren er klar på at det ikke bare er tilhengerne som har klare forventninger, det har også laget.

– Jeg kommer dit og de forventer at jeg skal dunke inn mål. Det er det presset jeg setter på meg selv også. Jeg er spiss og har lyst til å score mange mål, sier 27-åringen og fortsetter:

– Det er selvfølgelig litt utenfor komfortsonen, men det skal gå bra, det er sånn man vokser som menneske og fotballspiller.

Nå venter det mest sannsynlig en tur til Serbia før jul for å lete etter leilighet og se etter skole til hans eldste sønn, før julen feires hjemme i Norge.

Når leilighet, skole og spilleren selv er på plass i Serbia, venter og spill i Europa League. Røde stjerne vant sin gruppe og er klare for sluttspillet.

– Vil alltid være en del av meg

For Molde venter oppkjøring til ny sesong, og det uten sin mestscorende denne sesongen.

Men Ohi frykter ikke at han skal etterlate seg et tomrom. For bakfra er det en som allerede er på vei.

– Jeg har kjempetro på (David) Fofana. Det var mye snakk om han før sesongen og han har ikke fått vist seg fra sin beste side. Men jeg kan garantere dere at han er utrolig god spiss. Et stort talent og hvis han får tillit, så er jeg sikker på at han kan gjøre det utrolig bra for Molde, sier Ohi.

Og skulle Molde klare å ta steget opp på toppen av tabellen neste sesong, kommer nok 27-åringen til å feire litt ekstra:

– Det er små detaljer som skal til for at vi tar gullet neste år. Jeg sier vi, selv om jeg ikke er her neste år. Men Molde vil alltid være en del av meg.