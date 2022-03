Arneson bøttet inn mål mot Randaberg 3

Are Bjørkum Arneson ledet an med fem av målene i 10-0-seieren over Randaberg 3 i 7. divisjon, Rogaland - Avdeling 2 i fotball for menn tirsdag.

