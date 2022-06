Håland avgjorde på overtid

Astrid Eldbjørg Håland sikret seieren med sin 3-2-scoring for Vigrestad mot Tonstad på Tonstad stadion i 4. divisjon, Rogaland - Avdeling 1 i fotball for kvinner onsdag. 17-åringen scoret to ganger. Det var Tonstads første tap denne sesongen.

