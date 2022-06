Håland ble Vigrestad-helt på overtid

Vigrestad lå under 1-2, men snudde til 3-2-seier over Tonstad i 4. divisjon, Rogaland - Avdeling 1 i fotball. Astrid Eldbjørg Håland scoret to av målene.

