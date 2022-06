Målene rant inn for Jonassen

Sola 2 gikk på sitt fjerde strake tap da laget røk 1-4 for Bryne 2 i 4. divisjon i fotball for menn. Sjur Torgersen Jonassen scoret alle målene for Bryne 2.

