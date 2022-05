Telle-dobbel sikret seier

Klepp 3 ga fra seg poeng for første gang siden 21. april med 1-2 for Djerv 1919 i 3. divisjon, Rogaland tirsdag. Lene Christin Telle scoret begge målene for Djerv 1919.

