Fortvilte over Trondheim kommune: Nå blir idrettslaget først i landet

Fornøyd: – Dette er et type kunstgress som har vi fått gode referanser på, sier styreleder i Sverresborg, Øyvind Wanderås, om det nye dekket på Havstein. Foto: Kim Nygård

Sverresborg Fotball fryktet for klubbens framtid etter å ha fått kunstgress-nei fra kommunen. Nå blir bydelsklubben sentrum for et pilotprosjekt.