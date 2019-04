Ramsey kan ha spilt sin siste Arsenal-kamp

Aaron Ramsey haltet av banen med en vond hamstring i torsdagens europaligaseier over Napoli. Det kan fort bety at waliserens aktive Arsenal-karriere er over.

Fra 1. juli er Ramsey Juventus-spiller, og det er ikke sikkert han rekker å spille mer for Arsenal før den tid dersom lårskaden er alvorlig.

Midtbaneprofilen måtte sette seg ned på San Paolo-gresset i Napoli etter å ha taklet vertenes Piotr Zielinski etter en drøy halvtime i torsdagens kvartfinale. Han ble raskt erstattet av Henrikh Mkhitaryan.

– Det er en muskelskade. Vanligvis vil det bety at han er ute noen uker. Men vi har andre spillere, og vi kan rotere, sa Arsenal-manager Unai Emery og la til at han ikke vet om Ramsey kommer til å spille igjen denne sesongen.

Arsenal slo ut Napoli med 3-0 sammenlagt og skal møte spanske Valencia i europaligaens semifinale. Emerys menn har igjen minst sju kamper av sesongen, åtte hvis de avanserer til finale i Europa. Da kan det være ugunstig ikke å ha Ramsey tilgjengelig. Han har vært i god form i det siste, blant annet med tre mål på de siste sju kampene han har startet.

I tillegg er det en klubbveteran som til sommeren gir seg etter elleve sesonger for «The Gunners». Ramsey får angivelig en ukelønn på 4,4 millioner kroner når han går gratis til Juventus.

Ramsey står bokført med 364 offisielle kamper for Arsenal.