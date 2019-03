Start: Rekdal leder ikke neste trening

– Treningen tirsdag morgen vil bli ledet av Joey Hardarson og Andreas Jensen, sier hun til VG.

– Begge parter er enige om at det er best å gjøre det slik frem til tirsdagens møte, sier hun videre.

Fædrelandsvennen var i kontakt med Grimstad tidligere søndag. Hun sa da at hun ikke hadde vært i dialog med Rekdal eller hans advokat Erik Flågan, men kunne ikke utelukke at andre i Start eller klubbens advokat hadde vært det.

Etter det Fædrelandsvennen kjenner til har det vært dialog mellom partene søndag, men det er fortsatt planen at det skal holdes et drøftelsesmøte tirsdag.

Fakta: Dette er saken Torsdag formiddag informerte Start om at de har opprettet en personalsak mot trener Kjetil Rekdal. Start har i dag informert Kjetil Rekdal om at han er fritatt fra sine oppgaver som hovedtrener i klubben som følge av en pågående personalsak. Trenerne Joey Hardarson og Andreas Jenssen vil lede laget i tiden fremover. Operativ sportslig leder Atle Roar Håland vil også inngå som en del av teamet rundt A-laget, skrev Start i en pressemelding. Rekdal sendte noen timer senere en pressemelding hvor han stilte seg uforstående til utviklingen, og kalte det hele "lyn fra klar himmel" Ingen av partene har ville si noe om bakgrunnen for personalsaken. Planen var at Start og Rekdal skulle møtes til et drøftelsesmøte fredag. Det ble utsatt til neste uke. Fredag ettermiddag sendte Rekdals advokat, Erik Flågan, ut en pressemelding hvor han varslet at Rekdal kom til å stille på jobb mot Aalesund lørdag, noe Rekdal ifølge pressemeldingen sto bak. Så kom Start med sitt svar, som var at Rekdal ikke skulle lede laget. Lørdag morgen kom en ny pressemelding fra Rekdal-leiren, som holdt på at 50-åringen skulle lede laget. Etter møtevirksomhet på Sør Arena lørdag i timene før kamp, ble det ingen enighet. Derfor ledet Rekdal laget, mot Starts vilje. Start tapte kampen 1–0.

Hverken Christopher Langeland, styreleder i Start En Drøm, eller Rekdals advokat Erik Flågan har besvart våre henvendelser søndag. Rekdal ønsker ikke å uttale seg i saken.

– Vi sendte en pressemelding i går, hvor vi ønsket at det skulle være Joey og Andreas som skulle lede (laget mot Aalesund). Den har vi stått ved i hele dag, og den har Kjetil da ikke valgt å følge, sa Langeland til Fædrelandsvennen etter kampen lørdag.

I Eurosport-studio søndag ettermiddag sitter tidligere RBK-trener Kåre Ingebrigtsen. Han har nettopp vært gjennom en rettsak mot sin gamle klubb.

– Sett utenfra virker det som et kaos. Det er rart at ledere i norsk fotball ikke klarer å løse disse tingene på en bedre måte. Det her burde vært løst tidligere, både for spillerne sin del, men også for Kjetils del. Jeg føler med Kjetil. Det virker som vi holder på med sirkus, sier Ingebrigtsen i Eurosports sending.