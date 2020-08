Lillestrøm snudde til seier Oslo: – Vi har hatt noen tøffe uker

Lillestrøm havnet tidlig i trøbbel borte mot KFUM Oslo, men vant for første gang på seks kamper i 1. divisjon ved å snu til 2-1-seier.

Lillestrøm og trener Geir Bakke jublet for en svært etterlengtet seier på Ekeberg tirsdag kveld. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

KFUM Oslo-Lillestrøm 1–2

Dermed kunne LSK-trener Geir Bakke trekke et sjeldent lettelsens sukk da dommer Ajdin Medic blåste i fløyta for siste gang. Daniel Gustafsson og Simen Rafn scoret hver sin gang, begge etter veggspill på høyresiden.

– Det er godt. Vi visste at det kom til å bli tøft her i dag. «Kåffa» har et bra grunnspill, de driver godt, og det er et tungt lag å møte her på Ekeberg, sa Bakke til Eurosport.

– Det er godt at vi kom tilbake, men jeg synes vi stresset litt for mye i 2. omgang likevel. Vi kunne punktert kampen. Men vi vant på en slitedag, og det er deilig, la LSK-sjefen til.

Tabellsituasjonen er fortsatt ikke ideell for «Kanarifuglene». LSK har samlet 11 poeng på åtte kamper siden nedrykket til 1. divisjon, og opp til Ranheim på 2.-plass skiller det sju poeng.

Endringer

Bakke benket sentrale spillere som Thomas Lehne Olsen, Simen Kind Mikalsen og Fredrik Krogstad etter 0-2-tapet hjemme mot Sogndal sist. Det så ikke ut til å betale seg umiddelbart.

For KFUM har vært gode på hjemmebane i år og kom godt i gang også tirsdag. Etter et kvarters spill scoret Alagie Sanyang etter godt forarbeid av Juba Moula. Moula snappet ballen på LSKs halvdel og satte opp Sanyang mens gjestenes forsvar rygget febrilsk. Spissen satte ballen kontant inn i lengste hjørne.

Hjemmelaget var uheldig da keeper Simon Thomas skadet skulderen etter 27 minutter. Han forsøkte å fortsette, men måtte erstattes av Aleksander Pedersen.

Fem minutter før pause fikk LSK en viktig scoring. Gustafsson kombinerte med Aleksander Melgalvis og gjorde en god prestasjon da han vendte opp på kanten av KFUM-feltet og avsluttet i korthjørnet.

2-1-målet kom i det 63. minutt etter at begge lag hadde hatt gode muligheter. Rafn tok ned ballen på kanten, spilte vegg med Gustafsson og stormet inn i feltet før han dunket ballen inn i lengste hjørne.

– Scoringen betydde mye for meg og enda mer for Lillestrøm. Vi har hatt noen tøffe uker, men jeg synes vi viste karakter i dag og gjorde en god bortekamp, sa Rafn.

Han ble flyttet over fra venstre- til høyreback like før scoringen, en endring Bakke definitivt lyktes med.

Straffe?

Det skal for øvrig nevnes at KFUM muligens ble snytt for straffespark da David Tavakoli ble sparket av Ifeanyi Mathew i Lillestrøms felt fem minutter etter pause. Tavakoli gikk imidlertid i bakken så lettvint at dommeren i stedet ga ham gult kort for filming.

– Vi burde hatt et soleklart straffespark. Jeg skjønner ikke hva dommeren driver med. Jeg er på ballen først, og han sparker meg i akillesen. Det er ikke noe å tenke på en gang, raste Tavakoli etter kampen.

– Jeg ble irritert. Jeg mener det ville snudd kampen helt, fortsatte han.

Gustafsson burde doblet LSKs ledelse da han kom alene med keeper kvarteret før slutt, men Pedersen var våkent ute og parerte forsøket fra svensken.

LSK var solid defensivt mot slutten, og fikk flere sjanser på kontringer enn det KFUM maktet å skape mot gjestenes kompakte forsvar. Flere mål ble det ikke, og gultrøyene kunne reise hjem fra hovedstaden med sin første trepoenger siden 2. serierunde.

KFUM ligger på 7.-plass i 1. divisjon med 12 poeng, to plasser over Lillestrøm.