Europarekorden blir ikke godkjent: – Jeg angrer vilt på at jeg sprang

Sondre Nordstad Moen løp fredag kveld inn til ny europarekord i Kristiansand. Mandag avslører Det internasjonale friidrettsforbundet at rekorden blir underkjent.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I likhet med mange av sine konkurrenter i Stadionmila løp Sondre Nordstad Moen (i midten) med sko som ikke var godtkjent for baneløp. Foto: Tor Erik Schrøder

KRISTIANSAND: – Jeg angrer vilt på at jeg sprang, sier Sondre Nordstad Moen når Fædrelandsvennen forteller ham den nedslående nyheten på telefon midt på dagen mandag.

Helt siden før han fredag kveld løp 21.131 meter på entimesløpet på Kristiansand stadion, og med det slettet den 44 år gamle europarekorden til Jos Hermens med 187 meter, hadde han hatt i bakhodet at europarekorden ikke nødvendigvis kom til å bli godkjent.

Regelverket endret i sesongen

Når Fædrelandsvennen mandag ringer Det internasjonale friidrettsforbundet, eller World Athletics som det nå heter, bekrefter de Nordstad Moens frykt.

– Rekorden vil ikke bli godkjent. Skoene han brukte ikke er i samsvar med reglene. Løperne ble informert om dette på forhånd, sier Yannis Nikolaou, som jobber i medieavdelingen til World Atlethics.

Her er skoen som gjør at World Athletics ikke vil godkjenne europarekorden til Sondre Nordstad Moen. Foto: Kjetil Samuelsen

Nordstad Moen løp med et par Nike Vaporfly-sko. Merket har vakt stor oppsikt i løpsmiljøet over hele verden, og blitt beskrevet som teknologidoping. Skoen har også gitt hodebry for World Atlethtics som ikke helt har visst hvordan de skulle forholde seg til stadig flere skomerker med stor tykkelse på sålen. Dermed har regelverket vært uklart, og blitt endret underveis i sesongen.

For eksempel løp Nordstad Moen med de samme skoene da han satte europarekord på 25.000 meter på Bislett i juni. En rekord han ironisk nok fikk endelig godkjent samme dag han løp Stadionmila. Men mellom disse to løpene har regelverket blitt endret.

Vurderte å droppe løpet

Hemmeligheten til Nike Vaporfly ligger i sålen. Den er designet til å gi utøverne maksimal styrke i hvert eneste steg. I forrige uke, bare to-tre dager før Stadionmila i Kristiansand, ble Norges Friidrettsforbund og Sondre Nordstad Moen informert om at sko med en såle på 25 millimeter eller mer ikke vil bli godkjent i konkurranse på bane likevel.

Samtidig er de godkjent for å løpe et gateløp på for eksempel fem kilometer.

Erlend Slokvik er toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund. Foto: Lise Åserud

– Det har vært fryktelig mye styr fram og tilbake rundt regelverket til World Atlethics. Men det vi forholdt oss til var at skoene ville bli forbudt, men at det ville gjøres unntak fram til 1. desember. Men så, bare noen få dager før løpet ble vi informert om at unntaket ikke ville gjelde likevel, sier en frustrert Erlend Slokvik, toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund.

Her kan du lese om regelverket de forholdt seg til.

Så da Nordstad Moen sto på startstreken fredag kveld, med såle over 25 mm, visste han godt at en eventuell rekord kunne bli underkjent.

– Kort tid før start hadde jeg bestemt meg for å ikke løpe. Samtidig hadde jeg trent målrettet mot dette løpet, slik sett var det dumt å ikke finne ut hva jeg var god for. Dessuten hadde arrangøren lagt veldig godt til rette for rekordforsøket, sier 29-åringen.

Les også Lokale løpshåp leverte nye toppløp i Stadionmila

– Uprofesjonelt

Han forteller at det aldri var noe alternativ å stille i et europarekordforsøk med helt nye sko innfor regelverket.

– Jeg var på Juvasshytta (ved foten av Galdhøpiggen, red.anm.) da jeg fikk beskjeden. Da kunne jeg ikke bare hive meg rundt og løpe med helt andre sko når jeg hadde forberedt meg på de andre i to måneder. Det blir så uprofesjonelt. Dessuten kunne jeg også blitt skadet, sier trønderen.

– Tar dette glansen av prestasjonen din?

– Ja, den rekorden er nå glemt. Men jeg har hatt inntrykk av at den kom til å bli underkjent, og har derfor ikke klart å glede meg over den. Det eneste positive som har kommet ut av dette var at jeg fikk testet formen min etter to måneder med fokus. Men i ettertid skulle jeg heller ha byttet ut løpet med friskere bein, sier Nordstad Moen.