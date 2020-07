Aalesund-forsvarerne så defensiv framgang mot Odd: – En voldsom moral

VIKTIG: Oddbjørn Lie så mye positivt hos lagkameratene mot Odd, men før den viktige kampen mot Start onsdag mener han at det er naivt å tro at rekken uten seire ikke påvirker spillerne. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Til tross for tre baklengsmål, der 2-3-scoringen kom like før slutt, mener Aalesunds forsvarsspillere at det defensivt var mye å bygge videre på inn mot onsdagens kamp mot Start.