FA-cupen direkte: Solskjærs United jakter på finaleplass

NESTEN FOR RASHFORD! Han får en ball i bakrom, skjærer inn og prøver et skudd fra venstre, men den triller utenfor.

Blytungt for Manchester United. To svært billige baklengsmål.

Der er verdens lengste (?) 1. omgang over. Chelsea har vært best, og tok ledelsen 11 minutter på overtid.

Andre hodesmellen på et par minutter for Bailly.

Fernandes tar det. Han får den over muren, men ikke veldig vanskelig for Caballero å slå den over.

16′ DEL