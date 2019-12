VM-sølvvinner håper «kokainkyss» kan redde henne fra dopingdom

21 år gamle Shayna Jack skal egentlig være et av australsk idretts store fremtidshåp.

Svømmeren tok to sølv og like mange bronsemedaljer under VM i 2017.

Forventningene var dermed store før årets verdensmesterskap, men så kom den sjokkerende nyheten.

Jack trakk seg fra VM. Grunnen? Det australske antidopingforbundet etterforsket henne for brudd på dopingreglene.

Frikjent for kokainbruk

Jack hadde testet positivt på det forbudte muskelstimulerende stoffet Ligandrol. Dermed kan hun bli utestengt i fire år, dersom hun ikke klarer å bevise at hun er uskyldig.

Jack hevder at hun er uskyldig, og håper en tidligere sak kan redde drømmen om OL-deltagelse neste sommer.

– Det finnes en tidligere sak kalt «kokainkyss-saken». Noen hadde tatt kokain og partneren, som var idrettsutøver, kysset denne personen. Dermed smittet stoffet over på utøveren, sier Jack, ifølge news.com.au.

Det finnes faktisk flere eksempler på utøvere som er blitt frikjent for kokainbruk etter en lignende forklaring.

Både tennisspiller Richard Gasquet (2009) og stavhopperen Shawn Barber har sluppet straff etter å ha forklart at de må ha fått i seg kokain gjennom kyssing.

Skal ha blitt truet på livet

Shayna Jacks håp er altså at hun blir trodd på at Ligandrol har funnet veien inn i kroppen hennes uten hennes viten og vilje.

Tiden etter at saken ble kjent, har vært tøff. Venner, familie og andre støttespillere var bekymret for helsen hennes, da reaksjonene på dopingnyheten haglet. Hun hevder å ha mottatt flere drapstrusler.

– Jeg var ikke klar for berg-og-dal-banen som kom, sier hun.

Nå betaler hun for advokathjelp ut av egen lomme.

Så gjenstår det å se om hun blir trodd. Hun venter å bli formelt tiltalt av ASADA i løpet av julen. Hun ønsker deretter å ta saken til idrettens øverste domstol (CAS).

Om hun ikke blir dømt, bør medalje på fri-disiplinen i OL være innen rekkevidde.

