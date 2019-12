TV 2-ekspert gir dystre spådommer for Solskjær-prosjektet

Selv om Manchester United har gått på flere stygge smeller i år, så sitter Ole Gunnar Solskjær trygt i managerstolen, tror Premier League-ekspert.

Paul Pogba gjorde comeback etter skade i søndagens kamp mot Watford. Det var det ene lille lyspunktet Ole Gunnar Solskjær trakk frem etter oppgjøret. Foto: JOHN SIBLEY / X03811

– Jeg tolker det slik at han sitter veldig trygt, til tross for dårlige resultater. Strengt tatt er ikke dette i nærheten av bra nok for Manchester United. Styret og klubben lener seg på det nye uttrykket «trust the process», og stoler på at det kommer til å fungere til slutt.

Det sier Simen Stamsø Møller. Han er Premier League-ekspert og fotballkommentator i TV 2.

Simen Stamsø Møller, fotballekspert hos TV 2. Foto: Daniel Sannum Lauten, TV 2

Manchester United gikk på et pinlig og ydmykende 0-2-tap mot tabelljumbo Watford søndag ettermiddag. Det smerter et rødt Manchester-hjerte.

– For meg er Watford-kampen den største skuffelsen denne sesongen, sier Dag Langerød, ansvarlig redaktør i den skandinaviske supporterklubben til Manchester United.

– Sitter trygt

Simen Stamsø Møller følger Premier League tett for TV 2. Han mener det nærmest er blitt et mantra for klubben at Ole Gunnar Solskjær er riktig mann til å bringe laget til topps igjen.

– Det virker som alle i og rundt Manchester United er innforstått med at det kommer til å ta lang tid, og at det vil komme ganske mange smeller underveis. Men Solskjær sitter trygt. Det er min klare og tydelige oppfatning etter å ha snakket med folk som har gode kilder i klubben, sier Møller.

Han liker at ledelsen har tålmodighet, men påpeker også at det må være progresjon i det som skjer på banen. Simen Stamsø Møller mener det er mye som må gjøres for å reise den gamle storheten.

Manchester United-keeper David de Gea gjorde en kjempetabbe i søndagens tap mot Watford. Foto: David Klein / X06540

– Solskjær og klubben må tiltrekke seg gode nok spillere til å løfte Manchester United nærmere Liverpool og Manchester City. Det er jeg litt skeptisk til om de får til. I dag er ikke drømmen for de beste spillerne i verden å spille for Manchester United. De bør være en verdensledende klubb på alle måter, men slik er det ikke nå, sier han.

– Når kan klubben komme dit?

– Det skjer ikke på kort sikt. Jeg tror ikke vi ser det på iallfall tre–fire år. Min mening er at klubben hadde fått bedre effekt på kort sikt ved å ha en annen manager som stilte litt mer krav til styret og spillerne. Nå virker det som at det er litt opplest og vedtatt at det kommer til å gå opp og ned. Sånn synes ikke jeg det skal være i Manchester United, sier Møller.

– Men samtidig blir det for dumt å vende kappen etter vinden etter noen dårlige resultater, når de beviselig kan slå de aller beste, legger han til.

– Krav om utvikling

Dag Langerød i den skandinaviske supporterklubben forteller at det er satset mye på «Solskjær-prosjektet».

– Hvis laget noen gang skal vinne noe igjen, så må det bygges noe helt annet enn det lappeteppet som har vært der nå med mange ulike managere. Men det å tåle å akseptere at det kommer noen smeller, er vondt og frustrerende, sier Langerød.

Han opplyser at supporterklubben hadde en undersøkelse blant medlemmene sist onsdag.

– Den viste at Solskjær aldri har hatt større tillit enn han har nå. De aller fleste av supporterne godtar den veien som er valgt, og liker at det er et langtidsprosjekt.

Langerød er ikke av den oppfatning at Ole Gunnar Solskjær lever på lånt tid i Manchester-klubben.

– Men også han trenger en balanse med resultater. Så langt synes jeg balansen har vært her. Det er ikke alltid briljant, men det har vært positive drypp hele veien. Jeg tror ikke Solskjær er avhengig av å havne topp fire i årets sesong, kanskje heller ikke topp seks. Men det er et krav om utvikling, sier Dag Langerød.

Også Simen Stamsø Møller synes det er greit at kristiansunderen fortsetter i sjefsstolen på Old Trafford.

– Planen er litt ambisjonsløs på kort sikt. Men jeg liker at de iallfall har en plan og da må de stå ved den, sier han.

