Norsk hoppukedebutant tangerte bakkerekord og vant sensasjonelt: – Den deiligste følelsen

Hoppukedebutant Marius Lindvik (21) tangerte bakkerekorden i Garmisch-Partenkirchen, da han ble den ellevte nordmannen til å vinne nyttårshopprennet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Marius Lindvik (til høyre) gratuleres av lagkamerat Johann André Forfang etter seieren. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

GARMISCH-PARTENKIRCHEN/OSLO: Etter et monsterhopp i første omgang, satt Marius Lindvik onsdag alene igjen på toppen da nyttårsrennet 2020 skulle avgjøres.

Før ham hadde Ryoyu Kobayashi, Karl Geiger og Dawid Kubacki lagt kraftig press på ham, med tyske Geiger i føringen.

Den unge nordmannen taklet presset mesterlig og svevet til 136 meter i finaleomgangen. Det holdt til seier, med 4,8 poengs margin ned til tyskeren.

Dermed ble han i sin hoppukedebut den 11. nordmannen til å vinne det tradisjonsrike rennet.

– Jeg tror ikke nordmenn skjønner hvor stort dette er, utbrøt NRKs ekspertkommentator Johan Remen Evensenekstatisk da seieren var klar.

– Det var helt fantastisk. Det er stort av Marius at han greier å levere et slikt hopp. Å sitte igjen som sistemann på toppen er nytt for ham, sier landslagssjef Alexander Stöckl til NRK.

Hoppukedebutanten selv var bare et eneste stort smil da han snakket med Aftenposten etterpå.

- Nå er jeg så glad, jeg har ikke ord. Det er helt sykt! Det er det som kommer ut, sa han euforisk.

Lindvik fikk ikke med seg så mye av at hopperne før ham leverte sterke hopp. Men da han selv svevde over den grønne linjen i bakken, skjønte han at det kunne holde til seier.

– Det var den deiligste følelsen, forteller han til NRK.

Fakta Norske vinnere i nyttårshopprennet: 1953: Asgeir Dølplads 1954: Olaf B. Bjørnstad 1963: Toralf Engan 1967, 1968, 1969: Bjørn Wirkola 1971: Ingolf Mork 1982: Roger Ruud 1994: Espen Bredesen 2004: Sigurd Pettersen 2013: Anders Jakobsen 2017: Daniel-André Tande 2020: Marius Lindvik

Tangerte bakkerekord

Lindvik fikk virkelig luft under skiene i første omgang. Rælingen-gutten svevet og svevet, og landet ikke før han hadde tangert Simon Ammans bakkerekord på 143,5 meter fra 2010.

– Jeg kommer ut fra hoppet der, kjenner at det tar tak og det er en deilig følelse, forteller Lindvik, som bommet litt i tirsdagens kvalifisering, til NRK.

Da hverken hoppuke- og verdenscupleder leder Ryoyu Kobayashi eller rennfavoritt Karl Geiger greide mer enn 132 meter, ledet Lindvik nyttårsrennet før finaleomgangen. 21-åringen hadde 7,5 poeng å gå på ned til annenmann Dawid Kubacki, ni til Geiger og ti til Kobayashi.

– Det var et fantastisk hopp av Lindvik. Samtidig var vi veldig heldige med forholdene, sa landslagstrener Alexander Stöckl til NRK før finaleomgangen.

Daniel-André Tande bommet fullstendig i finaleomgangen. Foto: Geir Olsen

Tande-bom i finalen

Også Johann André Forfang (11. plass), Robert Johansson (16. plass) og Daniel-André Tande (21. plass) kom seg også videre fra første omgang, mens Anders Håre, Sondre Ringen og Robin Pedersen røk ut.

Tande fikk det ikke til å stemme i finaleomgangen, og slo oppgitt ut med armene etter et hopp på 117,5 meter. Det sendte ham ned på sisteplass av dem som kom seg til finalen.

Etter hoppet fortalte Tande, som selv vant nyttårsrennet i 2017, at han hadde gitt Lindvik ett enkelt råd i pausen:

– Jeg sa bare at han skulle kose seg og nyte det. Det er ikke ofte man får oppleve slikt.

Johansson traff litt bedre enn Tande, med 133 meter på sitt andre hopp, men det var ikke nok til å blande seg inn blant de beste.

For Forfang gikk det enda litt bedre, da han svevet ned til 133,8 meter. Det holdt til slutt til 9.-plass.

