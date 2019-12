Strandberg forårsaket straffe og ble utvist

Stefan Strandberg ble utvist da hans Trapani spilte 2–2 hjemme mot Perugia i Serie B torsdag.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Stefan Strandbergs røde kort og straffe imot gjorde det vanskelig for hans Trapani som spilte uavgjort 2–2 til slutt. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

NTB

60 minutter ut i kampen, på stillingen 1–0 til Trapani, felte Strandberg en motspiller på vei mot mål. Det endte med rødt kort og straffe imot for den tidligere Rosenborg- og Vålerenga-midtstopperen.

Perugia satte straffesparket i mål og utlignet til 1-1, men med ti mann svarte Trapani umiddelbart og gikk opp til 2–1 like etter. Det holdt ikke helt inn for laget som sliter på nedrykksplass, og nok et straffespark til Perugia sikret poengdeling mellom lagene.

Kampen var Strandbergs tredje fra start etter overgangen til Serie B-klubben tidligere i desember. Han fikk 90 minutter i tapet mot AC Pisa og da laget spilte uavgjort mot Pescara forrige søndag.

Trapani ligger fortsatt nest sist på nedrykksplass.

Publisert: Publisert 26. desember 2019 17:16