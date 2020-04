Skarstein må prioritere hardt: – Har jobbet mot dette i åtte år

Birgit Skarsteins store mål i 2021 er Paralympics i Tokyo, selv om lekene ble flyttet ett år fram i tid. Bare noen måneder senere er det vinterleker i Beijing.

De store mesterskapene står i kø for Birgit Skarstein de neste årene. Foto: Terje Pedersen

– Tokyo er det store målet, 100 prosent! Man er nødt til å prioritere hardt, hvis ikke blir jeg halvgod i begge. Og det har ikke jeg lyst til. Hovedfokuset er mot Tokyo. Vi har jobbet åtte år mot det, så om det går ett år til spiller ikke så stor rolle. Det er Paralympics i Tokyo som virkelig betyr noe.

Det sier Birgit Skarstein om planene sine for de neste drøye to årene.

For etter utsettelsen av Tokyo-lekene kommer to paralympiske leker veldig tett i 2021 og 2022 for Skarsteins del:

Paralympics i Tokyo arrangeres fra 24. august til 5. september. Der er Skarstein en av de største favorittene til å ta gull i roing.

Bare drøye seks måneder senere går startskuddet for Paralympics i Beijing. Der skal Skarstein kjempe om edelt metall i langrenn.

– Det var selvsagt og riktig at Tokyo-lekene ble flyttet. Men nå kan det altså hende at jeg får to Paralympics og to VM på bare ett år. Det er jo helt ko-ko bananas!

Birgit Skarstein smiler så å si hele tiden. Hun er et av de største norske medaljehåpene til Paralympics i 2021 og 2022. Foto: Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Mesterskap i kø

For i tillegg til de to paralympiske lekene venter et para-VM i langrenn på Lillehammer i starten av 2021 og et ro-VM i Kina på høsten.

– Jeg har veldig lyst til å gå VM på hjemmebane, men det blir vanskelig å forberede meg optimalt til det når det store målet er Tokyo. Jeg vil si at Tokyo blir 100 prosent fra meg, mens Lillehammer og Beijing blir 80 prosent, antyder Skarstein.

På spørsmål om hun kan klare å forberede seg optimalt til både Tokyo og Beijing, med så kort mellomrom, svarer hun:

– Det blir tøft, og det skal holde hardt. Men det er mulig, og det går jo an å prøve. Jeg skal gjøre en real innsats. Men er du sterk, så hjelper det. Jeg tror det hjelper å trene allsidig.

Fikk beskjed i Portugal

Skarstein var sammen med rolandslaget i Portugal da de fikk beskjed om at de måtte komme seg hjem i hui og hast grunnet koronaviruset. Datoen var 12. mars, samme dag som Norge stengte ned.

– Det var helt absurd! Jeg var ute og syklet da treneren ringte og sa at jeg måtte komme hjem til hotellet og pakke, for bare noen timer senere skulle vi fly hjem. Vi hadde hatt noen knallbra treninger, så det var skikkelig kjipt at vi måtte hjem. Men jeg forstår det veldig godt, da, sier Skarstein, og legger til:

– Men å gå fra 29 grader og sol til tre grader og vind … det var tungt. Og så rett hjem i karantene!

Holdt formen ved like

Hun har ikke ligget på latsiden siden hun kom hjem for en drøy måned siden. Skarstein har en romaskin i stua, samt vektstenger og annet tilhørende treningsutstyr i kollektivet hun bor i på Majorstuen.

– Vi har kjørt en del økter over nettet med video. Etter at OL-beskjeden kom fikk vi også en ukes ferie, det var behagelig, sier hun. Skarstein legger til at Årungen rostadion åpner i påsken.

Hva skal hun fylle tiden med fremover, utenom mer trening? Hun er ikke redd for å si det hun mener.

– Jeg klarer jo ikke helt å holde kjeft. Det skjer jo støtt og stadig, sier hun, før hun bryter ut i stor latter.

– Jeg har et styreverv i roforbundet, så det kan fort hende at jeg tar flere oppdrag der fremover. Det er sunt for meg å ha noe å gjøre ved siden. Jeg er veldig glad for det nå.