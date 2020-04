Chelsea-legenden Peter Bonetti er død

Chelseas legendariske keeper Peter Bonetti er død etter langvarig sykdom. Han ble 78 år gammel.

Peter Bonetti (i grønt) spilte over 700 kamper for Chelsea på 60- og 70-tallet. Foto: Frank Leonard Tewkesbury / AP / NTB scanpix

Det bekrefter London-klubben på sitt nettsted søndag.

Bonetti spilte 729 kamper for Chelsea fra 1960 til 1979 – med unntak av én sesong i amerikanske St. Louis Starts i 1975. Det gjør at han har spilt nest flest kamper for Chelsea i klubbens historie. Ron Harris har rekorden med 795 kamper.

– Peter Bonettis posisjon i panteonet med Chelsea-fotballguder er uangripelig. Han var «katten» som gjorde det uvanlige, trosset oddsen, fikk folk til å gispe og som fikk kremen. Alt foran et elskende Stamford Bridge, skriver klubben i sin hyllest.

FA Cup-helt

Keeperen spilte en sentral rolle da Chelsea vant sitt første FA-cuptrofé i 1970. Han storspilte i finalen mot regjerende seriemester Leeds og bidro sterkt til at det ble omkamp.

Til tross for en tidlig kneskade i omkampen vartet han opp med viktige redninger da Chelsea til slutt vant 2–1 på Old Trafford.

Året etter vant Chelsea cupvinnercupen. Bonetti vant også ligacupen med klubben. Det skjedde i 1965.

Bonetti var kjent for sin reaksjonsevne og fikk kallenavnet «katten». Han holdt nullen i 208 Chelsea-kamper, noe som lenge var rekord. Nå innehar Petr Cech den med 228 rene bur for klubben.

Fikk VM-medalje

78-åringen fikk kun sju landskamper for England som på den tiden hadde gode sisteskanser i Ron Springett, Gordon Banks og senere Peter Shilton.

Blant dem som hyllet Chelsea-spilleren, var datidens storspiller Pele.

– De tre beste keeperne jeg har sett er Gordon Banks, Lev Yashin og Peter Bonetti, uttalte den brasilianske superstjernen.

Bonetti var del av troppen som vant VM i 1966, men fikk ikke spilletid. I 2009 mottok han likevel en vinnermedalje fra Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) etter press fra Englands fotballforbund.

