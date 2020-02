Manchester Citys drømmetriumf: Real Madrid raknet på fem minutter og så rødt

Real Madrid tok ledelsen og presset for flere mål. I stedet snudde Manchester City kampen i løpet av fem minutter.

Kevin De Bruyne (til høyre) var delaktig i begge målene til Manchester City. Foto: SERGIO PEREZ / X00213

Real Madrid – Manchester City 1–2 (0–0)

Manchester City så ut til å havne i bakleksa for videre Champions League-spill da Isco sendte hjemmelaget i ledelsen på Santiago Bernabéu.

Men så trådte Kevin De Bruyne frem. Først serverte han Gabriel Jesus, før han selv ekspederte et straffespark med sju minutter igjen av kampen.

Vondt ble til verre for Real Madrid da kaptein Sergio Ramos fikk direkte rødt kort for en felling som sistemann tre minutter senere.

Sergio Ramos fikk rødt kort. Foto: SERGIO PEREZ / X00213

Utestengt fra turneringen

Resultatet kan vise seg særlig viktig for Manchester City, siden de egentlig ikke får spille Champions League igjen før 2022. Laget er utestengt etter brudd på fotballens økonomiske regelverk.

Klubben er også anklaget for ikke å ha samarbeidet i forbindelse med etterforskningen som har pågått det siste snaue året.

Manchester City varslet tidligere onsdag at avgjørelsen er anket til Idrettens Voldgiftsrett (CAS).

Gabriel Jesus var førstemann i sjanseprotokollen på mektige Santiago Bernabéu. Og ikke overraskende kom sjansen etter en stikker fra Kevin De Bruyne. Belgieren fant spissen og Jesus svarte med å smelle til fra fem meter. Thibaut Courtois var imidlertid med på notene.

Etter halvtimen måtte også Ederson i motsatt bur i aksjon. Ferland Mendy svingte inn mot landsmann Karim Benzema og sistnevnte rev seg løs før han headet tilbake ned mot hjørnet. Manchester Citys keeper svarte med en redning.

Dessverre for bortelaget i Spania var det neste som skjedde at Aymeric Laporte måtte sette seg ned og signaliserte at han måtte bytte. Det er ikke lenge siden franskmannen kom tilbake fra skade og Pep Guardiola så rimelig bekymret ut på linjen.

Straffet feil

I starten av andre omgang så det ut som Guardiola bekymret seg uten grunn, siden Manchester City produserte tre sjanser på løpende bånd mellom det 50. og det 57. minutt. Men Riyad Mahrez, som hadde alle sjansene, skjøt enten utenfor eller ble stoppet av Courtois.

Men da Manchester City startet å rote det til for seg selv på egen banehalvdel bare tre minutter etter at Mahrez hadde sin tredje sjanse, fikk hjemmelaget det rommet de trengte. Nicolás Otamendi og Rodri surret og Luka Modric tok plutselig over ballen. Kroaten sendte ballen videre til uromomentet Vinicius Junior, som serverte Isco alene med keeper. Spanjolen gjorde ingen feil og plasserte ballen helt nede ved stolperoten.

Hjemmelaget så ut til å få en vitamininnsprøytning av ledermålet, og kunne fort scoret både nummer to og tre før det var gått 72 minutter. Men et brudd og en blokkering var det som trengtes fra Manchester Citys side.

Isco ga Real Madrid ledelsen. Foto: Manu Fernandez / AP / NTB scanpix

Snudde kampen

Mens det var Real Madrid som kjørte kampen, så kom Manchester City likevel tilbake etter 78 minutter. Kombinasjonen De Bruyne og Jesus slo til igjen, og denne gangen satt den for brasilianeren. Et innlegg traff pannen til Jesus, og spissen fikk ballen i mål via Courtois. Reprisene viste at Jesus hadde et par hender i ryggen på Sergio Ramos, men VAR-rommet vurderte episoden og landet på at målet skulle bli stående.

Rett etter avspark prøvde De Bruyne og Jesus en reprise, men denne gangen gikk ballen over mål.

Men så introduserte også Raheem Sterling seg. Engelskmannen rykket inn i feltet og ble felt av Dani Carvajal. Dommeren pekte på straffemerket. Der var Kevin De Bruyne sikker og kampen var snudd.

Kevin De Bruyne scoret på straffespark. Foto: SERGIO PEREZ / X00213

Da også Sergio Ramos ble sendt av banen for å felle Gabriel Jesus på vei gjennom rett utenfor 16-meteren i det 86. minutt, da ble det virkelig en jubeldag for Manchester City.