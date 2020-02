Tror snowboarder fra Åmli kan komme på pallen bare uker etter comebacket

Sportssjef i snowboardforbundet mener Markus Olimstad (26) fra Åmli kan havne på pallen under verdenscuprennet i slopestyle i Canada. Og det bare to uker etter han ble frisk fra et delvis avrevet korsbånd.

Markus Olimstad (i bildet) har vært ute en stund med skade i korsbåndet. Nå er han tilbake i bakken, og sportssjefen i forbundet tror han kan havne på pallen. Foto: Daniel Tengs

– Han kjører bra om dagen. Med hans kaliber, er en finale absolutt å forvente. Og hvis ting skulle klaffe så er han en pallkandidat, sier sportssjef Per Iver Grimsrud i snowboardforbundet om den 26 år gamle profesjonelle snowboardkjøreren Markus Olimstads sine sjanser i verdenscuprennet i Calgary denne uka.

Kvalifiseringsrundene er natt til lørdag norsk tid, og en eventuelle semifinaler og finaler er natt til mandag norsk tid.

– Det gikk ganske mye bedre enn forventet. Men jeg var uheldig og trynet i finalen, så det gikk dårlig. Men å komme i finalen hadde jeg heller ikke forventet å komme. Jeg har en godfølelse jeg kan ta med meg inn i verdenscuprennet neste uke, sier Markus Olimstad fra Åmli om forrige ukes verdenscuprenn i Seiser Alm i Italia. Foto: Process Films

Trynet i finalen

Olimstad selv forteller til Fædrelandsvennen på telefon fra Italia at han har lyst til å komme seg på pallen. For tre uker siden kjørte han et verdenscuprenn for første gang etter skadeperioden. Da kom han på 15.-plass, noe han var fornøyd med.

– Det gikk ganske mye bedre enn forventet. Men jeg var uheldig og trynet i finalen, så der gikk det dårlig. Men å komme til finalen hadde jeg heller ikke forventet. Jeg har en godfølelse jeg kan ta med meg inn i verdenscuprennet i Canada, sier 26-åringen fra Åmli.

I januar 2019 tok Olimstad førsteplassen i et verdenscuprenn i Seiser Alm i Italia. I januar 2016 tok han førsteplassen i et europacuprenn i Vars i Frankrike.

Per Iver Grimsrud mener Markus Olimstad har muligheter til å komme seg på pallen under verdenscuprennet i Calgary i Canada. Foto: Snowboardforbundet

Tilbake fra skade

Snowboarderen har i en stund slitt med et delvis avrevet korsbånd og en skade som kalles «bone bruise», også kjent som blåmerker på innsiden av kneet. Leger og fysioterapeuter har gitt ham grønt lys til å kjøre igjen. Smertene er noe lavere enn det var på det verste. Men skaden er klart merkbar for snowboarderen i bakken.

– Hvis jeg kjører for lenge i bakken kan det gjøre vondt, og jeg vil ha vondt neste dagene. Jeg må være smart på hvordan jeg kjører. Men jeg har ikke hatt noe problemer de siste to ukene på brett, sier Olimstad som i slutten av februar skal delta i US Open. Der skal han måle krefter mot verdens beste snowboardere.

– Å gjøre det bra der, vil være stort, sier han.

Sportssjef i snowboardforbundet, Per Iver Grimsrud, mener at Sindre Tveiten (i bildet) sin største styrke er rails. Foto: Daniel Tengs

21-åring med gjennombruddet

En snowboarder som forhåpentlig vil kunne glede snowboardinteresserte noen år framover er 21 år gamle Sindre Tveiten. Søgnegutten fikk sitt gjennombrudd internasjonalt med en sterk 8. plass i verdenscupfinalen i slopestyle som fant sted i Mammoth Mountain i USA lørdag.

Det var hans tredje verdenscuprenn på seniornivå. Om han skal gå flere renn i verdenscupen denne vinteren er usikkert. Men flere europacuprenn skal han kjøre. Der har han håp om å ta seire.

Sindre Tveiten (21) fra Søgne vil til OL i 2022 i Beijing. Foto: Process Films

Vil til OL

Lørdagens bragd beskriver Tveiten som «det beste han har gjort noen gang». Siden har han blitt belønnet med en plass på Norges rekruttlandslag. Men Tveiten vil ikke gi seg der. Hans mål er å komme på landslaget. I løpet av to år har han håp om å klare det. Målet på lang sikt er å kvalifisere seg til OL i 2022 i Beijing.

– Jeg skal prøve å gjøre det så godt som mulig. Alle konkurransene jeg gjør er for å komme nærmere landslaget. Men det er utrolig høyt nivå på landslaget, og kommer til å bli veldig vanskelig. Men jeg må ha hårete mål, sier Tveiten.

– Jeg må fortsette den kurven jeg har hatt til nå, og kanskje lære et par nye store triks. Jeg kommer kanskje ikke til å vinne OL, men jeg vil i hvert fall komme dit, sier 21-åringen.

Å komme seg til Beijing for å delta i De olympiske leker om to år ser ikke sportssjefen i forbundet på som en umulighet. Grimsrud sier at dersom han fortsetter å utvikle seg, vil 21-åringen absolutt være en kandidat.

– Han har en god driv og er ivrig. Han prioriterer sporten foran det meste, sier Grimsrud.