Har fått nye signaler, nå tror han at fluorforbudet kan virke

Langrennssjef Espen Bjervig mener han fikk beroligende fluormeldinger fra Det internasjonale skiforbundet.

Espen Bjervig er sjef for norsk langrenn. Nå har han fått ny informasjon om hvordan fluorforbudet kommende vinter skal gjennomføres. Han er litt lettere til sinns. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Det var torsdag sist uke at en arbeidsgruppe i Det internasjonale skiforbundet (FIS) informerte nasjonale skiledere om det faktisk er mulig å gjennomføre et fluorforbud allerede kommende vinter. Etter informasjonsmøtet er sjefen for norsk langrenn langt mer optimistisk enn tidligere.

– Jeg var mer bekymret før dette møtet, enn jeg er etterpå, forteller Bjervig.

Fakta Fluorforbudet * I løpet av det siste halve året har Det internasjonale skiforbundet (FIS) fattet flere vedtak som til slutt endte med et totalforbud mot bruk av smøreprodukter som inneholder fluor. * Forbudet skal gjelde fra og med kommende sesong og gjelder alle grenene innenfor FIS. * Forskning har vist at fluorproduktene kan være helsefarlig for smørere. Samtidig er fluoren som blir igjen i naturen skadelig for både fauna og dyr. Den kan være kreftfremkallende. * Fra 1. juli i år blir en type fluor forbudt (PFOA – perfluoroktansyre) innenfor EU. FIS-forbudet er mer vidtrekkende og gjelder alle typer fluor. * Det tyske selskapet Kompass er i ferd med å utvikle testutstyr. Dette er ikke ferdig, men de regner med å ha de klart i løpet av sommeren. Det er håp om at testutstyret kan bli sertifisert i god tid før sesongen. Les mer

Fluor på skiene gir startnekt

Testutstyret, ett håndholdt måleapparat som skal registrere mulig bruk av fluor under skiene, er ikke ferdig utviklet. Det skal testes i løpet av sommeren og vil ikke bli frigitt til bruk for de forskjellige skinasjonene før i oktober. Det som beroliger Bjervig er at apparatet nå skal kunne lyse dypere i skisålen.

– Dermed blir det vanskelige å kamuflere bruk av fluorprodukter, sier Bjervig.

Det er det tyske selskapet Kompass som i samarbeid med Fraunhofer Institute skal sørge for at det finnes et instrument for en sikker målemetode for fluor når skisesongen kommer i gang.

Det er også laget en skisse til straffereaksjoner. Skiene skal testes før start. Dersom de inneholder fluor over grenseverdien som er satt, vil løperen få startforbud. Det vil ikke være mulig for løperen å prøve seg med et nytt skipar. Dersom du har for mye fluor under skiene på første kontroll, får du ikke starte løpet.

Det blir trolig test etter løpet og for høye verdier vil da føre til disk. Reglene er ennå ikke helt fastlagte.

Det blir trolig kun fluortesting i verdenscupen kommende sesong. Apparatet som er under utvikling vil koste rundt 100.000 kroner, og det vil ikke være i fritt salg før over nyttår. Dermed blir det trolig ingen testing etter de nye metodene i Norgescup og andre nasjonale renn. Men det er fortsatt forbudt å bruke fluor.

De beste langrennsløperne har mange skipar som er behandlet med fluorprodukter i flere år. Det er nå en jobb å finne ut hvor mye gammel fluor en ski kan inneholde og samtidig brukes i konkurranser. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Grenseverdier

Hvilke grenseverdier som blir satt for hvor mye fluor som kan være på en ski, er fortsatt ikke satt. Det er slik at løpere har mange skipar som har vært fluorbehandlet i flere år. Det vil lett kunne være rester på disse parene selv om de ikke foran løpet er smurt med fluorprodukter.

– Jeg regner med at det blir satt en grenseverdi som gjør at det ikke skal være nødvendig å vrake skiparken til løperne, sier Bjervig.

Fluorjuks

Produsentene av skismurning har jobbet aktivt for å skape nye produkter uten fluor som har de samme gliegenskapene som fluorbaserte smurning. De har kommet langt, men under noen føreforhold er fluorbasert smurning fortsatt overlegen. Da blir det snakk om minutter i fordel dersom en løper lykkes i å jukse.

Nettopp mulighetene for juks har fått en del til å tvile om skiverden er klar for et fluorforbund allerede kommende sesong. Også Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) har innført samme forbud som FIS allerede kommende sesong. Skiskytternes herretrener Siegfried Mazet mener det kommer for brått på.

– Vi bør ha testing av dette de to siste ukene neste sesong for å få full oversikt over hvordan det fungerer. Det er smart om vi tar oss litt tid her, sier Mazet til NRK.no.

Espen Bjervig tror at vi er kvitt fluor sånn helt uten videre.

– At noen vil prøve seg på juks, ser jeg ikke bort ifra. Det vil det alltid være.