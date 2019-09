I skrivende stund er det en helt annen profil som dukker opp når man klikker seg inn på Vinstra-alpinistens Twitter-konto. Språket er i tillegg på arabisk.

«Hei, jeg vet at Twitter-kontoen min er hacket. De har prøvd seg de siste ukene på mail, Facebook og Instagram, men jeg har kontroll på det meste. Takk for at dere gjør meg klar over det», skriver Jansrud på Instagram.

Den meritterte fartskjøreren er ikke alene i det norske idrettsmiljøet om å bli hacket det siste året. I fjor ble Niklas Dyrhaugs konto på Instagram tatt over av ukjente.

– Det viser jo bare hvor sårbart det systemet er. Det er ekstremt ubehagelig og kjedelig. Instagram er personlig og noe man har hatt i mange år, sa langrennsløperen til NRK den gang.

Berit Roald / NTB scanpix

Dyrhaug opplevde også å få både sin e-post og Twitter-konto forsøkt hacket. Han anmeldte saken til politiet.

I april ble Instagram-kontoen til Casper Ruud hacket. Der ble en feilaktig melding lagt ut om at en skade hadde satt en stopper for tennisproffens sesong.