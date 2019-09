Fløy sikret opprykket

Vindbjart – Fløy 0–5

VENNESLA: De har vært overlegne i 3.-divisjon, avd. 3 i år, og fredag kveld ble opprykket i praksis sikret i det intense lokaloppgjøret i Vennesla.

– Nå er det bare målforskjell som kan ta oss, men det kommer ikke til å skje. Hvis MK (Mandalskameratene, journ.anm.) avgir poeng i sin kamp så er opprykket sikret, sier Fløys målscorer Lasse Sigurdsen.

Lasse Sigurdsen var kampens store spiller på Moseidmoen med sine to scoringer og én assist. Det var flere ganger i kampen at den tidligere Start-spilleren og spisspartner Dardan Dreshaj fant hverandre med vakkert kombinasjonsspill.

Bawar Amin

– Vi har alltid hatt som mål om å spille 2.-divisjon. Neste år er målet å holde seg i divisjon, og sikte seg inn i topp syv. Dette hadde vært perfekt, sier den tidligere Start-spilleren.

Fløy har fortsatt til gode å tape denne sesongen i hjemlig seriespill. For med imponerende 19–3–0, og 67 scorede mål og 14 innslupne mål, så står øyklubben med hele 60 poeng – når fire kamper gjenstår av årets 3.-divisjonssesong.

– For å være ærlig så visste jeg før den første seriekampen at vi kom til å vinne ligaen. Fordi spillerne har fremstått proffe og jobbet veldig hardt hver eneste dag, sier Fløy-trener Nikola Trajkovic etter kampslutt.

Laget fra Flekkerøy rykket ned på dramatisk vis i siste serierunde i fjor. Flere markante spillere forsvant ut, og dermed måtte Trajkovic se seg nødt til å bygge på nytt.

–Jeg kunne ikke vært mer fornøyd med denne gjengen her. De har stått på 100 prosent i hver eneste kamp, sier Trajkovic.

Vindbjart ikke ufarlige

Det kokte godt i «hatoppgjøret» i Vennesla da to gamle rivalene barket sammen på Moseidmoen denne fredagskvelden, og det var Vindbjart som startet kampen best.

Det var to gjennombruddshissige kantspillere i Marcus André Aslaksen og Emil Grønn Pedersen på hver sin kant som så muligheten til å stikke en kjepper i hjulene. VFK var giftige på kontringene, men gjestene svarte et godt VFK-lag etter halvtimen spilt ved Christoffer Myhre.

Og rett før pause doblet gjestene ledelsen ved Dardan Dreshaj da VFK-keeper Christoffer Andersen serverte motspiller Lasse Sigurdsen ballen med en «kompispasning», som senere skulle finne sin spisskollega i boksen og 2–0.

– Jeg følte at vi burde ha ledet 2–0 etter kort tid. Vi var veldig gode i førsteomgang, men vi taper på individuelle feil, oppsummerer Vinbjart-trener Steinar Skeie som også fikk støtte av Nikola Trajkovic:

– Jeg sa i pausen at vi måtte heve oss. Vindbjart spilte en solid førsteomgang, og vi var nødt til å være skjerpet, for de spilte bra, sier den serbiske treneren.

– Det er bare å gratulere Nikola og Fløy med et fortjent opprykk. De har en stor og bred tropp og en bra trener. Det er bare å ønske dem lykke til i 2. divisjon, sier Steinar Skeie som også påpeker at er stor forskjell på nivået mellom de to divisjonene.

I 2.-omgang gikk det bare oppover for Fløy-maskineriet. Lasse Sigurdsen rakk å score to ganger før han ble byttet ut. Og da Ole Fredrik Thorsen også rakk å tegne seg på scoringslisten, var 5–0-seieren over VFK et faktum.

Dahlum kom innpå og skadet seg

Henrik André Dahlum kom innpå med kvarteret igjen å spille, men en uheldig kollisjon med motspiller førte til at han måtte byttes ut igjen i det 81. minutt.

Etter kampslutt var det frem med krykkene for Dahlum. Overfor Fædrelandsvennen sier han at han usikker på skadeomfanget, men det mest sannsynlig dreier seg om ankelen – som kan skal få sjekket opp.

KAMPFAKTA

22. serierunde, Norsk Tipping-ligaen, avd. 3

Dommer: Zyad Tarik Qashua

Gult kort: Matej Dekovic, Fløy. Sondre Samuel Nordhagen, Vindbjart.

Mål: 0–1 Christoffer Myhre (28.), 0–2 Dardan Dreshaj (45.), 0–3 Lasse Sigurdsen (50.), 0–4 Lasse Sigurdsen (70.) og 0–5 Ole Fredrik Thorsen (86.).

Vindbjart: Christoffer Braastrup Andersen, Magnus Langerud (Anders Urdal Hansen fra 76.), Kjetil Myrvold (Rasmus Bjerke fra 85.), Sondre Samuelsen Nordhagen, Henrik Rolland, Simen Aleksander Aanonsen, Robert Våge Skårdal, Mustafa Omarkheil (Martin Tallaksen fra 76.), Marcus André Aslaksen (Markus Nyhus fra 65.), Lasse S. Næss (Bereketab Gerezigi fra 51.) og Emil Grønn Pedersen.

Fløy: Ante Knezovic, Jone B. Kleppa, Jørgen Richardsen (Anders Hella fra 46.), Johan Naglestad, Matej Dekovic, Sebastian Fredriksen, Henrik Andersen, Tobias Henanger, Christoffer Myhre (Henrik Dahlum fra 76.), Dardan Dreshaj (Ola Fredrik Thorsen fra 76.) og Lasse Sigurdsen (Andre Richstad fra 76.).

*Magnus Ask Mikkelsen innpå for skadet Henrik Dahlum (81.)