Slik starter Rosenborg: Spissen får fornyet tillit

LINZER STADION: Eirik Horneland velger nok en gang å starte med både Alexander Søderlund og Bjørn Maars Johnsen. De to storvokste spissene kjemper om plassen i midten, den kampen vant Maars Johnsen.

Dermed starter Søderlund på høyrekanten, eller som «sidespiss» som Eirik Horneland har kalt posisjonen i det siste.

Mike Jensen, som har karantene i Eliteserien, starter også.

Det gjør ikke David Akintola som må vike plass til Søderlund.

Eirik Horneland hadde med seg en tropp på 20 spillere til Linz. Kun 18 får være med i kamptroppen. Noe som betyr at Pål André Helland som den siste uken har slitt med ankelen og Djordje Denic starter på benken.

Kampstart er 18.55

– Vår fysikk og mentale tilstand kan være et trumf-kort

Gjennom de fire kvalikrundene mot Linfield, Bate, Maribor og Dinamo Zagreb er den totale målforskjellen i de åtte førsteomgangene 4-4. Andreomgangene har endt 12-3 til Rosenborg.

Og det er også en av x-faktorene foran gruppespillet som starter mot Lask i østerrikske Linz torsdag kveld. Det uttalte kaptein Mike Jensen i et intervju med Adresseavisen tidligere denne uken.

– I kvaliken har vi sett veldig solide ut de siste 20-30 minuttene av andre omgang. Det ser ut til at vi har et veldig godt grunnlag til rent fysisk å kunne stå distansen i kampene. Vår fysikk og mentale tilstand kan være et trumf-kort i slutten av kampene, sa han.

Mariann Dybdahl

Slik havnet Lask i gruppespillet

Lask endte på andreplass i hjemlig liga i fjor og sikret seg dermed Mesterligakvalik. De kom inn i tredje runde hvor de møtte sveitsiske Basel. Det ble en enkel oppgave for Lask som vant 5–2 sammenlagt.

I likhet med Rosenborg tok Lask seg til playoffen, hvor de møtte Club Brugge. Belgierne ble for sterke og vant 3–1 sammenlagt. Dermed var drømmen om Mesterliga over for østerrikerne, som da havnet i Europaligaen i gruppe med Rosenborg, Sporting og PSV.

I fjor røk Lask ut av kvalifiseringen til Europaligaen. Først slo de ut Lillestrøm 6–1 sammenlagt, før de tapte etter bortemålsregelen mot tyrkiske Besiktas i runden etterpå.

Lask-spiss João Klauss De Mello har en fortid med Eirik Horneland og Karl Oskar Emberland. Den historien kan du lese her: Ble vraket av Horneland i FK Haugesund. I kveld skal han skape trøbbel for Rosenborg.

PHILIPP BREM / BILDBYRÅN

Her er RBK-elleveren

Eirik Horneland har valgt ut følgende ellever (4–3–3): André Hansen - Vegar Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Even Hovland, Birger Meling - Mike Jensen, Marius Lundemo, Anders Konradsen - Alexander Søderlund, Bjørn Maars Johnsen, Samuel Adegbenro

Benken: Arild Østbø, Gustav Valsvik, Gjermund Åsen, Anders Trondsen, Emil Konradsen Ceïde, David Akintola og Yann-Erik de Lanlay.