Ruud slo «god venn» - gikk videre i storturnering

Ruud tapte første sett i tiebreak, men vendte til seier 6-7 (3-7), 6-4, 6-2 over Alexander Bublik i 1. runde i ATP-turneringen i tennis i St. Petersburg.

Med far og trener Christian på tribunen viste 20-åringen utholdenhet og mental styrke da han halte seieren i land mot sin to år eldre motstander fra Kasakhstan.

– Han er en god venn, en av de unge på touren, og jeg kjenner ham godt. Vi trener sammen noen ganger, og jeg var forberedt på harde server. Jeg synes jeg spilte et godt 1. sett selv om jeg tapte, og jeg prøvde å fortsette på samme måte, sa Ruud i et intervju med arrangøren rett etter kampen.

– Jeg gjorde en god kamp, og dette var min aller første seier innendørs på ATP-touren, så jeg er veldig fornøyd.

Bublik er med 70.-plass på ATP-rankingen rangert ti plasser bak Ruud. I en kamp med mange severdige ballvekslinger, og der begge spillere koblet inn videodømming ved en rekke anledninger, viste nordmannen seg til sist som den beste i en kamp som varte akkurat to timer.

Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Brøt tilbake

Det var motstanderen som fikk det første servebruddet i kampen. Etter 18 minutter brøt Bublik til 3-2, men Ruud svarte. Etter å ha vunnet sitt neste servegame blankt brøt han tilbake til 4-4. Deretter fulgte spillerne hverandre ved å holde serven til 6-6.

I tiebreak kom Bublik best i gang, og han gikk fra 2-1 til 4-1 i Ruuds serve. Til slutt kunne han juble for settseier etter 50 minutters spill.

Ruud hevet spillet i 2. sett, vant sine to første servegame blankt og brøt innimellom til 2-1. Ruud var nær å bryte et par ganger til, men begge spillerne holdt serven fram til 6-4 for nordmannen etter en time og 25 minutter.

Mistet motet

I avgjørende sett måtte Ruud slite veldig for å holde serven de to første gangene, mens Bublik vant sine to første servegame greit.

Likevel var det nordmannen som brøt til 3-2, og deretter til 5-2. Bublik så ut til å miste motet ved det første bruddet, og Ruud servet hjem kampen blankt.

Neste motstander for Ruud blir italieneren Salvatore Caruso (114 på ATP-rankingen), som slo sin landsmann Thomas Fabbiano i tre sett. Åttedelsfinalen spilles torsdag.

– Jeg tar en kamp av gangen. Det er mange gode i turneringen. Jeg skal forberede meg godt til den neste kampen, sa Ruud.