Brækhus-promotor mener noen idretter aldri kommer tilbake igjen

Cecilia Brækhus' promotor Eddie Hearn spår at idrettsverden vil se ganske annerledes ut når pandemien er over.

Cecilia Brækhus' promotor Eddie Hearn spår at idrettsverden vil se ganske annerledes ut når pandemien er over. Her er Brækhus da hun slo Victoria Bustos i Casino de Monte Carlo i november. Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

I et intervju med BBC sier den kjente sportspromotoren Eddie Hearn, som blant annet jobber for bokserne Cecilia Brækhus og Anthony Joshua, at det kan bli svært tøft for særlig de mer marginale idrettene nå som konkurranser og mesterskap utsettes og avlyses på ubestemt tid.

Noen har svært sjeldent mulighet for oppmerksomhet og inntjening av store premier og sponsormidler.

– Det er hjerteskjærende å se all idrett lide, og noen sporter vil aldri komme tilbake igjen, Men mer viktig enn det: Noen mennesker vil aldri komme tilbake. Når det er det det handler om, stopper alt og alt blir ubetydelig, minner han om.

Eddie Hearn gir en dyster spådom om hvordan koronakrisen vil ramme enkelte idretter. Foto: Peter Cziborra, Reuters / NTB scanpix

Fire års slit

Men selv om han understreker at hensyn til folks helse selvsagt er viktigst, tenker han på fremtiden til de mindre idrettene og sportene.

Hearn bruker sommer-OL som eksempel, der mange av idrettene ikke får særlig internasjonal oppmerksomhet utenom lekene hvert fjerde år. OL-deltagelse kan være den største motivasjonen for en utøver til å fortsette og muligheten til å få sponsorer.

– Disse folkene har slitt som slaver i fire år for å oppnå drømmene sine og slåss i Tokyo, sier han, med henvisning til utøvere som har kvalifisert seg til Tokyo-OL 2020, konkurranser som nå sannsynligvis blir utsatt eller avlyst.

– Det er ingen sjanse for at disse lekene vil finne sted, så hva skal de gjøre? Alt kommer til å bli en fullstendig omstokking for hver eneste sport, spår Hearn.

Boksesporten overlever

Den norske proffbokseren Cecilia Brækhus skrev avtale med Hearn selskap Matchroom Boxing i oktober i fjor. Hennes siste kamp var 30 november i fjor da hun tok en kontrollert poengseier over Victoria Bustos og forsvarte sine fem VM-belter i weltervekt.

Etter den seieren så det ut til at Brækhus skulle få en kamp i 2020 mot den irske stjernen Katie Taylor, verdensmester i lettvekt. Så fikk hun kamp mot Jessica McCaskill 17. april, men den kampen er utsatt på ubestemt tid. Nå henger alt i det blå.

Hearn sier han er 100 prosent sikker på at boksesporten vil overleve, og at de beste vil overleve, selv om de ikke får gått sine ene eller to kamper i 2020. Men han er sikker på at selskaper og promotorer og ikke minst et stort antall med boksere vil forsvinne.

Mandag kunngjorde British Boxing Board of Control at alle kamper ut mai er innstilt. Hearn tror at mange boksere i mellomsjiktet, som inntil nå har klart å leve av dette, må finne seg andre jobber i fremtiden.

– Hvis dette fortsetter til september, oktober, november, desember, vil vi ha boksere som ikke har gått kamper i hele år, sier han og spår at koronaviruset blir slutten for deres karriere i ringen.