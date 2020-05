Haaland kalles «uprofesjonell» og «uhøflig» etter seiersintervju. TV-profiler tar ham i forsvar

En av engelsk fotballs mest kjente programledere, Jacqui Oatley, går hardt ut på Twitter etter at en ordknapp intervjusekvens med Erling Braut Haaland har gått viralt.

Erling Braut Haaland får kritikk for et intervju han gjorde etter 4–0-seieren over Schalke lørdag. Foto: NTB scanpix

Erling Braut Haaland pleier å skape overskrifter av positive grunner, men nå får han også kritikk for et intervju han gjorde etter 4–0-seieren over Schalke lørdag.

I avslutningen av intervjuet blir han spurt om hvorfor spillerne feiret foran «den gule veggen», kortsiden der de ivrigste supporterne befinner seg til vanlig:

– Hvorfor gjorde dere det?

– Hvorfor ikke?

– Ønsket dere å sende en melding?

– Ja.

– Kan du fortelle hva meldingen er?

– Til mine fans. De betyr alt.

– De betyr alt for deg og Borussia Dortmund?

– Det gjør de.

– Takk, det var en fornøyelse å prate med deg.

– Uprofesjonell

De ordknappe svarene skaper reaksjoner på sosiale medier. TV-profilen Jacqui Oatley, som leder Sky Sports-programmet Sunday Supplement, gir nordmannen det glatte lag på Twitter.

– Haaland er ung, og engelsk er ikke hans morsmål, men jeg håper han snart innser at intervjuere ikke prøver å ta ham på noe. Han mister en ordentlig mulighet til å kommunisere med fansen som forguder ham, skriver Oatley på Twitter.

Hun får støtte av The Athletic-journalist Greg O'Keeffe.

– Han er ikke vittig, bare uprofesjonell og uhøflig, skriver han i et svar.

TV-profilen Piers Morgan er heller ikke nådig:

– Hmmm, jeg ville sagt at han ikke er programmert med grunnleggende manérer. Du er en god spiller, unge mann, men arrogansen din overfor media er utrivelig, skriver han på Twitter.

– Intervjuet er redigert

Utspillet får Viasat-reporter Jan Åge Fjørtoft til å reagere. Han viser til at det virale intervjuet er redigert, og at Haaland sier langt mer enn bare 11 ord.

– For ordens skyld: Noen folk kritiserer Haalands intervju etter kampen mot Schalke. Jeg respekterer forskjellige meninger, men vær snill og se hele intervjuet før du dømmer. Og ikke det som er redigert og lagt ut på sosiale medier, skriver Fjørtoft på Twitter.

Han viser til sine kommentarer på Twitter når vi tar kontakt.

– Mange som på lang avstand nå kommer med analyser av en 19-åring, skriver Fjørtoft.

Alfie Haaland, faren til Erling Braut Haaland, har ikke besvart våre gjentatte henvendelser mandag. Sascha Fligge, kommunikasjonsdirektør i Borussia Dortmund, har heller ikke svart.

Lineker frikjenner Haaland

Fjørtofts Viasat-kollega, Daniel Høglund, stiller seg bak den tidligere utenlandsproffen når han svarer på Oatleys utspill.

– Lurer på hvor hun finner alle disse journalistene som har et så vanskelig forhold til Haaland og hevder at de er redde for ham. Jeg skjønner at han ikke alltid oppleves som den enkleste, men slik er det med flere. Dette her blir voldsomt overdrevet, skriver Høglund på Twitter.

Intervjusekvensen som Oatley reagerer på, er som nevnt redigert. Før den knappe ordvekslingen svarer Haaland utfyllende på flere spørsmål. BBC-profilen Gary Lineker frikjenner Haaland-intervjuet sett under ett.

– Han er en tenåring som fortsatt har mye å lære, selvfølgelig. Men jeg har sett og intervjuet ham et par ganger, og da har han vært ålreit. Litt sjenert, men dette er veldig redigert. Intervjuet i sin helhet etter Schalke-kampen var fint, skriver Lineker.