Her gjør Sørloth noe ingen har gjort på over ti år: – Det er et luksusproblem for Lars

Malta – Norge 1–2

TA’ QALI STADION/MALTA:

Da John Arne Riise satte inn 1–0-målet mot Makedonia på Ullevaal 9. september 2009, hadde han scoret i tre kamper på rad.

Over ti år senere ble Alexander Sørloth den første til å score i tre kamper på rad siden Riise da han enkelt satte inn 2–1-målet mot Malta.

Mot Romania scoret han utligningsmålet før han mot Færøyene på fredag scoret to mål i den andre omgangen.

Dermed har han scoret fire mål på de tre siste kampene med det norske flagget på brystet, og gitt landslagssjef Lars Lagerbäck et vanskelig valg om hvem som skal akkompagnere Joshua King på topp når Norge møter Serbia til play off i Nations League i mars.

– Det er tre spisser som er i utrolig god form, så det er et luksusproblem for Lars, sier Sørloth til TV 2, og sikter til seg selv, King og Erling Braut Haaland.

Tidlig ledelse

Kampen mot Malta var den siste før den viktige kampen mot Serbia.

Men selv om speakeren på stadion spilte opp til fest før kampen med musikk på et slikt volum at man nok kunne høre det helt til Sicilia på andre siden av Middelhavet, var det langt ifra festfotball de 2700 fremmøtte tilskuerne fikk servert.

Det norske laget så likevel ut til å ønske å være med på festen i de første minuttene av kampen. I sin første start for landslaget på over to år serverte Mats Møller Dæhli ballen på et sølvfat til Joshua King allerede etter seks minutter.

Det var ikke den mest elegante avslutningen i Kings karriere, men ballen gikk i mål og Norge ledet oppskriftsmessig 1–0.

Fredrik Hagen/NTB scanpix

Fredrik Hagen/NTB scanpix

Kalddusj

Nå var det de norske trompetene og Jan Teigens udødelige «Optimist» som runget over Ta’ Qali Stadion.

Landslagssjef Lars Lagerbäck valgte å gi flere av reservene muligheten til å vise seg frem på Malta, men det var få som tok virkelig vare på den muligheten i den første omgangen.

Etter 40 minutter kom også kalddusjen. Den gamle Lillestrøm-spissen Michael Mifsud la et perfekt innlegg til Paul Fenech som fikk stå helt alene på bakerste stolpe. På halv volley satte han ballen enkelt forbi Ørjan Nyland.

Da dommeren blåste i fløyten til pause, var optimismen til de norske supporterne snudd til fortvilelse, og de hvitkledde ble buet av banen.

Ett tap på ti kamper

I den andre omgangen gjorde likevel Norge jobben som trengtes, med minst mulig margin.

Sørloths mål ble tungen på vektskålen, selv om Joshua King også bommet på et straffespark.

– Jeg tror vi skal glemme denne fortest mulig, for det er ikke godt nok, oppsummerer målscoreren overfor TV 2 etter kampen.

Seieren over Malta betyr at Norge havner på tredjeplass med 17 poeng i sin EM-kvalifiseringsgruppe, fire poeng bak Sverige på annenplass.

Norge har kun tapt en kamp i løpet av kvalifiseringens ti kamper, men har spilt for mange uavgjortkamper til å ta annenplassen som gir EM-plass. EM-sjansene lever likevel ennå, i form av Nations League-Playoff mot Serbia i mars.

De kampene hadde landslagsledelsen allerede begynt å forberede spillerne på før mandagens kamp.

– Vi har begynt så vidt og sett litt på bilder, så vi vet litt hva som venter oss i mars, forteller Sørloth.