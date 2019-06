Reagerer på Bohinen-utspill: – Jeg forstår det ikke

Podkasten Sunnmøsball er tilbake med sesongens tredje episode. Denne gangen er det tidligere klubbdirektør i AaFK, Henrik Hoff, Rollon-trener Alexander Løwensprung og sportsleder Helge Skuseth i Sunnmørsposten som er gjester i studio.

I første delen av podkasten er det AaFK som er tema. Der kommer vi innom utspillet Lars Bohinen hadde i Sunnmørsposten for litt under to uker siden. Der sa AaFK-treneren følgende om publikum:

– Jeg fatter egentlig ikke hva folk i Ålesund forventer seg. Nei, jeg begriper det faktisk ikke. Man forventer at vi skal sprudle, «bøtte» inn mål og vinne med stil i hver eneste kamp. Det er ingen andre lag i 1. divisjon heller som spiller sprudlende fotball. Ikke som jeg har sett, i hvert fall.

– Vi har vist utrolig bra spill bakover. Fem baklengs på ti kamper er fantastisk sterkt av oss. Og et veldig godt grunnlag for å vinne kamper. Men dette ser ikke ut til å bli lagt merke til i byen.

I denne ukes Sunnmørsball sier Henrik Hoff at han reagerer på det Bohinen sa.

– Jeg har forståelse for at det viktigste er å rykke opp. Men jeg har ikke forståelse for at en trener skal belære publikum, at publikum ikke skal få ha meningene sine rundt underholdningsverdien, sier Hoff og legger til:

– Du ser at publikumstallet har gått nedover, og det har det gjort i mange år, men flere og flere sier det er så kjedelig fotball at de ikke ser AaFK. Men det viktigste er å rykke opp, så er det både plusser og minuser med hvordan det skjer.

Han fikk støtte av både Løwensprung og Skuseth angående underholdningsverdien.

– Jeg er ikke imponert over underholdningsverdien, men det er vanskelig å kritisere noen som nesten har full pott, sier Løwensprung.

I denne episoden av Sunnmørsball går vi gjennom status for fotballen på Sunnmøre fra AaFK, Brattvåg og Hødd og helt ned til 6. divisjon.

Hør hele episoden her eller i din podkastspiller: