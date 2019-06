NICE: Det var sent i august 2018. Maren Mjelde, Caroline Graham Hansen og Ingrid Moe Wold var misfornøyde. Kvaliteten på treningene var for dårlig. De var i Slovakia og sto foran en av de viktigste ukene i karrieren. Det holdt ikke å slå slovakene. Noen dager senere kom regjerende europamester Nederland til Oslo. Kun seks poeng var godt nok for å nå det store målet, VM i Frankrike sommeren 2019.

Nå var de urolige.

I rundt ett år hadde trioen fungert som kapteinsteam, et av grepene som ble tatt for å reise laget etter EM-fiaskoen i 2017. Nå ville de ha en respons fra spillergruppen. De kontaktet Liv Hemmestad ved Olympiatoppen, som de hadde jobbet med en stund. Hvordan skulle de gå frem? Hvilke knapper burde de trykke på?

I rundt 15 år har Liv Hemmestad vært tett på noen av de største stjernene i norsk idrett. Hun har bidratt i kulissene til håndball- og langrennskvinnenes gullmedaljer. Bak suksessen ligger et nitid arbeid med å skape lagkulturer som gir utvikling og prestasjon. Etter EM var det fotballhåpene som ba om hjelp.

Nå, omtrent 10 måneder senere, ser Mjelde og Moe Wold på spillermøtet i slovakiske Senec som et vendepunkt. Effekten var enorm. Treningen neste dag holdt et helt annet nivå. Plutselig vokste det frem en sterk tro på at de kom til å slå Nederland, laget som hadde herjet med dem i EM ett år tidligere.

Likheter med håndball og langrenn

#sterkeresammen. Du skal ikke følge en landslagsspiller lenge på sosiale medier før emneknaggen slår imot deg. Mange tenker fort «svada» når de ser mer eller mindre pompøse motto og slagord på Instagram og Facebook.

Liv Hemmestad mener imidlertid det er enkelt å se hvem som faktisk har jobbet grundig med verdiene sine.

– Mange setter dem bare på plakater og kopper, men dette laget har satt i gang et systematisk verdiarbeid, sier Hemmestad.

Hun ser flere paralleller til håndball- og langrennslaget. Førstnevnte jobber hun fortsatt med.

– Jeg har vært med i håndballen i mange år, og det gikk ikke rett til himmels der heller. Jeg har lært mye av dem, ikke minst hvordan de kontinuerlig jobber med utvikling, uavhengig om det går godt resultatmessig eller ikke. Da jeg kom inn i langrenn, var det mye støy rundt veien videre, sier Hemmestad, som jobbet med Marit Bjørgen & co. fra 2009 til 2015.

En viktig del av den sterke utviklingskulturen som ble skapt der, var å stå i utfordringene sammen, lære av dem og ha et felles eierforhold til jobbingen videre sammen.

I doktorgradsavhandlingen skrev hun om håndballandslaget og Marit Breiviks lederstil, og Hemmestad bruker mange av de samme prinsippene knyttet til en inkluderende lederstil og pedagogisk arbeidsform når hun nå jobber med dem som sparker ballen.

Skal verdier ha en mening i en toppidrettskonteksts, mener Hemmestad at de må knyttes veldig tett opp til et mål. Hvis ikke har de liten verdi. Det er prestasjonsfremgang og -utvikling som gir mening for en utøver som vil bli best i verden.

I vinter satte fotballkvinnene seg mål om å ta medalje i VM. For å komme dit, at jumbolaget fra EM sist skulle våge å sikte seg inn mot verdenstoppen, har noe av det viktigste for utviklingen vært å forplikte spillerne til ambisjonen om å bli så god som mulig, både individuelt og som lag.

De må leve verdiene de har satt.

De viktige mellomlederne

Et viktig grep var å danne kapteinsteamet. Ifølge Hemmestad er tanken bak å øke medansvaret i laget, ved at noen tar en enda tydeligere posisjon.

Mjelde, Moe Wold og Graham Hansen blir definert som mellomledere. De skal både lede opp mot trenere og støtteapparatet, men også innover i spillergruppen. Ved å styrke kapteinsteamet, styrker du også lederskapet i laget. Du får noen som tar et ekstra medansvar for de prosessene som skal gjennomføres.

I EM for to år siden var Mjelde alene om kapteinsansvaret. Hun mener det er viktig å få frem flere ledertyper i en gruppe med 23 spillere. Det at hun og de to kollegene er med utfordrer resten, gjør at også enda flere står frem og tar ansvar.

Under VM har spillerne jevnlige møter. De har vært på tur i over en måned, og folk opplever ting forskjellig.

Kvalitetssikringene

Underveis er spillerne blitt utfordret til å involvere seg mer og bidra til hvordan laget kan bli bedre både på og utenfor banen. De har en større forpliktelse til å utvikle den kunnskapen de trenger.

I praksis har det for eksempel betydd at spillerne går sammen i par som skal sparre med hverandre. En back trener en back, en ving hjelper en ving.

Siden nyttår har det vært treningssamlinger nesten hver måned. For å sikre kvaliteten, er et av grepene å starte noen av samlingene med gruppearbeid. Der diskuterer de hva som er viktigst for å ha så høy kvalitet som mulig på og utenfor banen de neste dagene.

Svarene samles inn og konkretiseres i tre-fire punkter. Etter samlingen evaluerer de. Ble det bra nok? Hva kan de forsterke videre, hva må tas tak i?

Oppriktig opptatt av å lære

Trener Martin Sjögren ser stor nytte i kapteinsteamet, som var et innspill fra Hemmestad og Marit Breivik. Trioen med spillere er viktige når han og assistent Anders Jacobsen skal ansvarliggjøre resten av gruppen. Samtidig blir avstandene enda kortere med definerte mellomledere.

Trenerteamet Sjögren og Jacobsen har også jobbet tett med Hemmestad de to siste årene. Sjögren mener det er godt med en person utenfor fotballen som kan se på ulike problemstillinger fra litt distanse. Det viktigste bidraget er at hun alltid kommer med en ny innfallsvinkel.

– Vi prøver å være gode på det selv, men av og til er det bra med andre perspektiv. Hun er rolig og fattet, men ekstremt skarp, sier Sjögren.

Da Hemmestad begynte å jobbe med den svenske duoen etter EM-nedturen, møtte hun to trenere som var oppriktig interesserte i å lære av det de hadde vært gjennom.

For Hemmestad er utviklingskultur et nøkkelbegrep. Skal den være god, er det ekstremt viktig å være nysgjerrig i motgang. Det nytter ikke å skylde på andre eller for tidlig skulle årsaksforklare det som skjer. Du må være åpen for å lære.

Sjögren har tidligere fortalt at frykten blant spillerne for å gjøre feil var for stor. Mjelde og Graham Hansen har sagt at spillerne var for snille med hverandre. De våget ikke å gi skikkelige tilbakemeldinger.

Nå er det blitt en kultur for å gå mer ut av komfortsonen.

Om det holder for å nå det store målet om medalje i VM vil de neste dagene vise. Første hinder er Australia lørdag kveld.