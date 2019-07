Friskmeldt RBK-spiller rett inn i elleveren. Nøkkelspiller tilbake for Ranheim

Kun tre poeng skiller Ranheim og Rosenborg før torsdagens lokalderby. Allerede tirsdag kunne Ranheim melde om at alle billettene var utsolgt.

Vegar Eggen Hedenstad er tilbake i Rosenborgs tropp etter problemer med lysken. Høyrebacken går rett inn på laget til Eirik Horneland.

Ranheim kommer fra to uavgjort-resultat. Først hjemme mot Mjøndalen så borte mot Stabæk forrige helg.

Etter en etterlengtet opptur forrige helg mot Kristiansund fikk Rosenborg påfyll av nødvendig selvtillit inn mot byderbyet.

Slik gikk det i fjor

Da lagene møttes på Lerkendal foran 21.201 tilskuere i fjor var det et heltent Ranheim-lag som kjempet seg til ett poeng. Rosenborg tok ledelsen ved Yann-Erik de Lanlay. Men blåtrøyene ville det annerledes. Kaptein Mads Reginiussen scoret og sørget for at Ranheim kunne ta med seg ett poeng hjem til fjæra.

Da lagene i fjor møttes i Ranheimsfjæra tok Rosenborg med seg tre poeng hjem til Lerkendal. Først tok RBK ledelsen ved Mike Jensen før Anders Trondsen doblet ledelsen.

Men det tok ikke lang tid før Erik Tønne scoret og spenningen i kampen var tilbake igjen. Men 15 minutter før slutt punkterte Marius Lundemo kampen da han satte inn Rosenborgs tredje mål. Dermed ble resultatet 1–3 til «storebror».

Richard Sagen

Slik stiller Ranheim:

Svein Maalen gjør én endring fra helgens uavgjort-resultat mot Stabæk. Ranheim går tilbake til suksess-formelen som senket Brann i cupen. Dermed kommer Eirik Valla Dønnem inn for Olaus Skarsem. Men Daniel Kvande starter foran RBK-utleide Torbjørn Heggem.

4–3–3:

Even Barli, Øyvind Alseth, Daniel Kvande, Ivar Furu, Aleksander Foosnæs - Magnus Blakstad, Eirik Valla Dønnem, Mads Reginiussen - Ola Solbakken, Michael Karlsen, Erik Tønne.

Benken: Magnus Lenes, Jørgen Øveraas, Øyvind Storflor, Olaus Skarsem, Sondre Sørløkk, Torbjørn Heggem og Ivar Sollie Rønning.

Slik stiller Rosenborg:

Eirik Horneland gjør én endring på laget som slo Kristiansund forrige lørdag. Djordje Denic som spilte høyreback blir erstattet av Vegar Eggen Hedenstad. Ellers er laget helt likt.

Pål André Helland soner fortsatt karantene etter det røde kortet han pådro seg mot Aalesund i cupen.

4–3–3:

André Hansen - Vegar Eggen Hedenstad, Even Hovland, Tore Reginiussen, Birger Meling - Mike Jensen, Marius Lundemo, Anders Konradsen - David Akintola, Alexander Søderlund, Samuel Adegbenro.

Benken: Arild Østbø, Djordje Denic, Gustav Valsvik, AndersTrondsen, Gjermund Åsen, Emil Ceide, Mikael Tørset Johnsen.