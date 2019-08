Sandnes Ulf-spiss klar for eliteserieklubb

Den nigerianske spissen er på utgående kontrakt i Sandnes Ulf, og har nå signert for Odd.

Aftenbladet meldte allerede i starten av august at spissen hadde takket nei til et kontraktstilbud fra Sandnes Ulf, og etter alle solemerker var på vei bort.

Tirsdag bekreftet Odd på sitt nettsted at Kachi har signert en kontrakt på to og et halvt år med skienslaget, og er spilleklar fra 1. januar 2020.

22-åringen forlater dermed de lyseblå fra Sandnes gratis etter sesongen.

– Fulgt ham lenge

– Kachi er en spiller vi har fulgt nøye og sett lenge på. Han er en angrepspiller som kan gjøre ting på egenhånd. Han er fortsatt ung, har et fantastisk fysisk potensial og er en spennende boksåpner, sier Odd-trener Dag-Eilev Fagermo til klubbens hjemmeside.

– Jeg er veldig glad for denne overgangen. Odd er et godt lag og de har utviklet flere unge spillere til større klubber, og håpet er at det samme skal skje med meg, sier Kachi til Odd.no.

Seks mål

Kachi kom til Sandnes Ulf fra Strømmen før 2018-sesongen.

I fjor noterte spissen seg for to scoringer i 1. divisjon, mens han så langt i år har seks mål i serien. Kun Kent-Håvard Eriksen har flere mål for Sandnes Ulf denne sesongen.

Kachi har tidligere spilt for Bodø/Glimt og Sarpsborg 08.