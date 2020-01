Fotballstjernen hylles for «tilskuer-stunt»: – Det varmer hjertet

Daniele De Rossi vakte oppsikt under Romas møte med erkerival Lazio.

Få i Roma-historien er større enn Daniele De Rossi. Foto: ALBERTO LINGRIA / Reuters / NTB scanpix

For Roma-fansen er det nok så å si bare Francesco Totti som er større enn Daniele De Rossi. Da sistnevnte forlot klubben i fjor sommer, hadde han tilbakelagt vanvittige 18 sesonger på Romas A-lag.

Midtbanespillerens avskjed var av det tårevåte slaget. Fansen på Stadio Olimpico hulket da kaptein De Rossi mottok avskjedsgaver fra «bror» og kapteinsforgjenger Totti før kampen mot Parma.

På sin siste pressekonferanse kom De Rossi med et løfte:

– Jeg utelukker ikke at jeg i fremtiden blir å finne blant hjemmefansen med øl og sandwich mens jeg støtter Roma, sa en av byens store sønner, ifølge Il Romanista.

Da laget møtte byrival Lazio forrige søndag, var det akkurat det som skjedde – på noe uventet vis.

Sto med fansen

De Rossi var nemlig ikke helt lett gjenkjennelig blant resten av Roma-fansen på Curva Sud, som tribunedelen bak et av målene blir kalt.

36-åringen var nemlig sminket og utkledd i skjegg, briller og langt hår.

Fotballegendens kone filmet hele seansen og publiserte den så på Instagram.

De Rossi la ikke opp da han forlot Roma i fjor sommer. Istedenfor forsøkte han seg i den søramerikanske storklubben Boca Juniors.

Oppholdet i Buenos Aires var imidlertid preget av skader, noe som førte til at De Rossi bestemte seg for å legge opp tidlig i januar. Han fikk kun syv kamper for klubben.

Dermed hadde han tid til å kle seg ut og reise på kampen mot Lazio, som endte 1–1. Flere fans kjente han igjen og filmet ham, på tross av kostymet.

Etterpå er legenden blitt hyllet for sitt engasjement.

– For oss Roma-supportere varmer det hjertet. Det er helt fantastisk. Han er, sammen med Totti, et symbol på Roma. Han er massiv både på og utenfor banen, sier talsmann Kristoffer Vold Ulvestad i den norske Roma-supporterklubben Roma Club Norvegia.

Kan ha trenerfremtid

De Rossi er født og oppvokst i Roma. Hans far Alberto trener for øyeblikket Romas ungdomslag. Det er ikke utenkelig at sønnen kan følge i hans fotspor.

Daniele De Rossi har nemlig signalisert et ønske om å bli trener.

Ulvestad tror ikke det er helt utenkelig at han starter på et av de lavere nivåene i Roma, men kan han muligens trene A-laget en dag?

– For en Roma-supporter ville det vært fantastisk, men jeg har dessverre ingen spåkule. Det er ikke gitt at en god spiller blir en god trener, men som kaptein i sitt siste Roma-år viste han en vinnervilje få andre har.

