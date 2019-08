ROSENBORG - TROMSØ 5–2 (3–1)

LERKENDAL: Erik Botheim tok fullstendig hovedrollen da Rosenborg slo Tromsø lørdag. Den unge spissen noterte seg for tre mål.

Men det var ikke målene som stjal oppmerksomheten. Botheim som startet sin tredje seriekamp i år valgte å feire begge målene ved å signalisere at han var i fryseboksen. Noe Eirik Horneland så ut til å sette lite pris på.

Alexander Søderlund fikk beskjed om å varme opp og det så ut til at Botheim skulle bli tatt av. Men da andre omgang startet var det fortsatt med spisstalentet på topp.

– Vi gir ham en sjanse til. Han har nok lært nå. Jeg har sagt at det ikke er sånn vi skal ha det i Rosenborg. Vi må være oppdragere også, det er ikke alt de har fått med seg tydeligvis. Da må vi lære de å agere på rett måte, sa Horneland til Eurosport.

Heller ikke sportslig leder i RBK, Stig Inge Bjørnebye var særlig imponert over unggutten.

– Unge spillere må lære seg at fotball er et lagspill. Om de ikke forstå det så havner de veldig fort bak i køen igjen, uttalte Bjørnebye til Eurosport.

Ceïde laget kaos for Tromsø i starten

Eirik Horneland ble tvunget til å gjøre flere endringer på RBK-elleveren mot Tromsø. Foruten keeperplass var alle andre ledd i banen nykomponert med mer enn én ny spiller.

To av spillerne som fikk muligheten var tenåringene Erik Botheim og Emil Konradsen Ceïde. Det tok ikke lang tid før duoen viste seg frem. Ceïde ble spilt fint gjennom av Gjermund Åsen og la inn. Der sto Botheim helt alene. Han skulle bare trille ballen i mål. Men unggutten brukte for lang tid og Tromsø-keeper Gudmund Kongshavn klarte å avverge. Utrolig at RBK ikke tok ledelsen etter syv minutter.

Allerede to minutter senere var det Tromsø som var nære. Etter fint spill på venstrekanten ble ballen spilt inn. Der sto tidligere RBK-spiller Daniel Berntsen helt alene. Men avslutningen gikk over målet til André Hansen.

Så skulle det lykkes for tenåringene. Ballen havnet plutselig hos Ceïde som satte fart mot dødlinja med en gang og la inn til Botheim. Spissen fikk en enkel jobb med å sette ballen i mål. Dermed tok RBK ledelsen etter elleve minutter.

Botheim samlet armene og signaliserte til supporterne at han var i fryseboksen. Et tegn på at han ikke har vært involvert for laget den siste tiden.

Forsvars-vikaren scoret

Ceïde ga seg ikke. Etter 18 minutter sendte han Tromsø-stopper Juha Pirinen i pølseboden før han skaffet et frispark like utenfor 16-meteren.

Så smalt det igjen i boksen til Tromsø. Pål André Helland slo frisparket langt bak i feltet hvor ballen ble headet inn igjen. Der sto midtstopper Gustav Valsvik helt alene. Han fikk tid til å dempe ballen før han klinket den i målet. Dermed scoret Valsvik i Tore Reginiussens skadefravær.

Rosenborg fortsatte presset og Tromsø hadde store problemer med å forsvare seg. Men etter 37 minutter kom Onni Valakari seg inn i boksen til RBK og gikk ned. Dommer pekte resolutt på straffemerket. André Hansen reddet straffesparket men Robert Taylor var på plass og headet inn sin egen retur. Dermed fikk Tromsø reduseringen sin før pause.

Botheim på riktig plass igjen

Men det tok ikke lang tid før Botheim nok en gang var på farten. Pål André Helland la en vakker ball over på venstreback Anders Trondsen som fikk lagt inn foran målet. Nok en gang hadde Botheim revet seg løs og sto helt alene foran Tromsø-målet. Dermed kunne han sette sin andre for dagen.

Igjen feiret han med å signalisere at han var i fryseboksen.

Dermed kunne RBK gå til pause med 3-1. En omgang de stort sett hadde god kontroll i. Men Tromsø visste ved et par anledninger at de hadde kvalitet til å skape trøbbel for RBK.

Botheim scoret sitt tredje mål

Rosenborg gjorde sitt første bytte i pausen. Kaptein Mike Jensen gikk av og Marius Lundemo kom innpå. Det tok seks minutter før Rosenborg kom til sin første store sjanse i andre omgang. Vegar Eggen Hedenstad kom fremover og prøvde lykken fra 25 meter. Skuddet gikk 5-6 meter utenfor målet til Kongshavn.

Etter 63 minutter var Ceïde igjen på farten. Nok en gang kjørte han karusell med Tromsø-forsvaret. Kantspilleren kom seg helt ned på dørlinja og klinket ballen inn foran mål. Der var selvfølgelig Erik Botheim på plass igjen. Dermed kunne Botheim feire sitt tredje mål. Denne gangen feiret han med lagkameratene og ga servitør Ceïde en god klem.

Like etterpå smalt det på motsatt banehalvdel. Tromsø skaffet seg et frispark 30 meter fra mål og tidligere RBK-spiller Morten Gamst Pedersen stilte seg opp. Han tok løpefart og klinket til. Ballen gikk som et prosjektil i hjørnet og André Hansen måtte plukke ballen ut av nettet for andre gang.

Gikk av til stående applaus

Etter 72 minutter var det Djordje Denic som ville skrive seg opp på mållisten. Han var presis da han løp inn i boksen og slengte seg frem for å stupheade ballen i mål. Men stolpen sto i veien for unggutten.

Kun minuttet senere ble Botheim tatt av til stående applaus fra Lerkendal. Maribor-helten Alexander Søderlund kom inn og fikk de siste 18 minuttene.

Etter 78 minutter scoret Rosenborg igjen. Gjermund Åsen som kom fra Tromsø før sesongen fikk æren av å sette RBKs femte mål. Et innlegg fra Djordje Denic gikk gjennom hele feltet og der var Åsen som enkelt økte ledelsen til RBK til 5-2.

Eirik Horneland slapp innpå nok en unggutt da han skulle gjøre sitt siste bytte. Mikael Tørset Johnsen fikk ti minutter på banen da Pål André Helland ble tatt av.

Rosenborg fortsatte å presse på. Først skjøt Djordje Denic i tverrliggeren før Marius Lundemo prøvde seg fra 20 meter. Men Kongshavn var våken og fikk reddet.

Flere mål ble det ikke. Erik Botheim scoret tre, mens Gustav Valsvik og Gjermund Åsen scoret et hver. En solid 5–2 seier mot Tromsø som tidligere denne sesongen slo RBK 1–0 på Alfheim.

Dermed fikk Rosenborg en god gjennomkjøring før tirsdagens returoppgjør mot Maribor.

Etter en solid 3–1 seier i Slovenia på onsdag ligger alt til rette for at Rosenborg skal ta seg videre til playoff i Mesterligaen.