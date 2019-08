Norsk seiersfest avsluttet Blinkfestivalen: – Det var helt fantastisk her i dag

BLINKFESTIVALEN: Lørdag avsluttet skiskytterne Blinkfestivalen med sprint. I herrenes finale hadde Lars Helge Birkeland et forsprang inn mot siste skyting og leverte perfekt. Med fem treff gikk han ut med 17 sekunders forsprang til Martin Fourcade og Vetle Sjåstad Christiansen.

Han kunne dermed gå inn til en suveren seier. Like suveren var Sjåstad Christiansen i spurtduellen om andreplassen mot franske Fourcade – en av tidenes mest meritterte skiskyttere.

– Dette var skikkelig kult, jeg hadde gåsehud fra start til mål, sa vinneren til NRK.

– Det var skikkelig flyt og deilig. Jeg hadde en bom på første liggende, men resten var perfekt, sa Lars Helge Birkeland til NTB.

– Min første seier. Deilig at jeg endelig får det til her. Dette lover godt for vinteren, sa Birkeland.

Andremann Sjåstad Christiansen utfordret sin lagkamerat til å ta en sang etter oppvisningen.

– Nå forventer jeg enten «Tore Tang» eller en DDE-sang, siden de spiller her i kveld.

I kvinnenes finalefelt stilte alle de beste norske og utenlandske toppløpere som Anastasia Kuzmina, Dorothea Wierer og Hanna Öberg.

Og det ble en skandinavisk duell om seieren: nevnte Öberg og hjemmehåpene Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland var best etter siste skyting og fikk et forsprang til resten av feltet. Den sterkeste spurteren var Olsbu Røiseland, foran Öberg og Eckhoff.

– Jeg gikk alt jeg hadde. Det var tungt, men det gikk, sa vinneren til NRK etter løpet. Sørlendingen har en stor fanklubb, og de var tallrikt til stede også i Sandnes.

– Det er helt fantastisk og skikkelig show her i dag.