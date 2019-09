Nordmann nekter for dopingbruk - refset Antidoping Norge

Det kom fram på en pressekonferanse i Oslo onsdag ettermiddag. Srour møtte opp der for å fortelle sin versjon av saken etter at han i forrige uke fikk beskjed om at han har avgitt en positiv A-prøve.

Foran mediene rettet han kritikk mot Antidoping Norge. Blant annet gjelder det gjennomføringen av et møte.

– Etterforskerne forhørte meg, men de var ikke ute etter å høre min versjon eller å få sannheten. De anmodet meg to ganger om å tilstå. Den siste gangen slo de også av lydopptakeren, sa Srour.

Antidoping Norge kommenterer svært sjelden pågående saker, men gjør et unntak denne gangen etter de oppsiktsvekkende uttalelsene.

– Vi har svært erfarne etterforskere fra politiet som opptrer objektivt i denne rollen. De har ingen interesser i denne saken, sier advokat Britha Røkenes i Antidoping Norge til NTB.

Hun er avdelingsleder for kontroll og påtale i antidopingbyrået.

Finnes ikke

Srour kjempet med tårene mot slutten av pressekonferansen. Der var han kritisk mot Antidoping Norge flere ganger.

– Dagen etter dro jeg inn til Antidoping Norge og pratet med etterforskerne deres. Da sa de at urinprøven var positiv, ikke blodprøven som jeg først fikk beskjed om. Jeg har testet positivt på syntetisk EPO (bloddoping) som ikke finnes i kroppen og som ikke kan påvises i verken urin eller blod. Jeg har sjekket dette opp med et laboratorium og andre og fått til svar at det blir fordøyd i mage og tarm, sa Srour.

– Ulogisk

Han hevder helt bastant at han aldri har tatt syntetisk EPO. Han leverte den positive A-prøven 5. juli, et tidspunkt der han etter eget utsagn hadde ferie og nettopp hadde vært på festival.

– I tillegg til at tidspunktet ikke stemmer, har jeg verken ressurser, kapasitet, team eller leger til å ta dette stoffet. Det kan kun komme inn i kroppen ved at du sprøyter det inn, sier han.

– Det finnes ikke noe logisk bevis på dette, og ingen forklaring, annet enn denne tvilsomme testen. Jeg har etterlyst en analyserapport, men ikke fått den, legger han til.

Ble bedt om å tilstå

23-åringen gjør det klart at han føler seg trygg på at B-prøven, som ble tatt onsdag, er negativ.

Samtidig sier han at han gir opp boksekarrieren dersom den skulle vise seg å være positiv.

– Hvis det her ikke ender godt, så går ikke jeg tilbake til et system som ikke fungerer. Så hvis jeg blir funnet skyldig, hvis B-prøven er positiv, er jeg ferdig med boksing. Da er rettssikkerheten til utøvere lik null, sier Srour.

Vidar Ruud

Tillit

President Odd Haktor Slåke i Norges Bokseforbund sier at forbundet avventer analysen av B-prøven og at de inntil videre støtter Srour.

– Vi tar veldig avstand fra doping, men vi må også avvente til B-prøven foreligger. Vi dømmer ingen på forhånd, sier Slåke.

Han har samtidig tillit til Antidoping Norge.

– Vi forholder oss til Antidoping Norge og deres rutiner. Vi krysser alt vi har av fingrer for at dette er rettferdig og ordentlig, sier han.

Slåke informerte innledningsvis om at forbundet har trukket Srour fra VM som følge av brevet fra Antidoping Norge. Tønsberg-bokseren var eneste nordmann som skulle deltatt i mesterskapet i russiske Jekaterinburg.