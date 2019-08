Slik reagerer folket på albuen fra Brann-spilleren: «Det må straffes hardt i etterkant!»

TIL vant 3–2 og tok tre kruttsterke poeng i Bergen, men det store temaet på sosiale medier er hendelsen om skjedde etter seks minutter i kampen.

Brann-spissen Daouda Bamba landet oppå Simen Wangberg før det så ut som han plantet en albue i ansiktet på TILs kaptein. Wangberg måtte gå av banen og ble sendt rett til sykehus, der det etter forholdene går bra med midtstopperen.

Denne hendelsen fikk sosiale medier til å koke over. Her er et knippe utvalg av reaksjonene.

Fotballekspert Jesper Mathisen mener dette:

Årets styggeste albue... Sikkert vanskelig for dommerne å se, men det der må straffes hardt i etterkant! — Jesper Mathisen (@jespermathisen) August 25, 2019

Resten av folket var unisont enig om en ting; Bamba burde vært utvist.

Bamba en meget heldig mann. Fryktelig albue og et soleklart rødt kort. Slikt skal vi ikke ha på en fotballbane #SkBrann — Vegard Nielsen (@Vegard_Nielsen) August 25, 2019

Den albuen fra Bamba er jo soleklart rødt og den må de ta for etter kampen. Ingen tvil om at han gjør det med vilje. Fy faen det var stygt! Wangberg må bytte, helt i tåka. — Lars Olsen (@laolse) August 25, 2019

Bamba kjører jo albuen i Wangberg?! — Morten Killingberg (@MortenKilling) August 25, 2019

23' (1-0) Bamba, som ikke skulle vært i banen etter albuen mot Wangberg, sender Brann i ledelsen. — Tromsø Idrettslag (@TromsoIL) August 25, 2019

Soleklart rødt på Bamba. Planter albuen i wangberg. Bør få mange kamper karantene i ettertid! — Øyvind N. Sivertsen (@OyvindSivert) August 25, 2019

Eurosport intervjuet Bamba i pausen. Spissen avviser at albuen traff Wangberg med vilje.

– Jeg falt og når man faller ned så vet man ikke hvordan man skal kontrollere seg, man prøver å lande. Jeg synes synd på ham og for at han måtte gi seg. Jeg håper det ikke er så ille og jeg håper han blir bra igjen fort, sier Bamba til kanalen.

Det var ikke bare Bamba som skapte reaksjoner på Brann stadion. Onni Valakaris drømmemål til 2–1 fikk også «twitteratet» til å gå av hengslene.

Oi oi Onni, kanon i nettet! — Tromsø IL fans Malta (@TILfansMalta) August 25, 2019

Booom!!!🇫🇮 — Morten Killingberg (@MortenKilling) August 25, 2019