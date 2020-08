«Rockestjerner blir alltid tilgitt»

KOMMENTAR: Nå som skuffelse har lagt seg litt, hva er verst med Northug-saken? Kanskje mangelen på ansvarsfølelse.

Petter Northug må møte i retten igjen. Her under rettssaken mellom ham og Aylar Lie i februar. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Ola Bernhus Kommentator, Aftenposten

Og den kan være verre å godta enn selve råkjøringen og narkotikasaken.

Så hvorfor skal vi synes synd på Petter Northug? Han som har sviktet alle – seg selv, vennene, alle som har stilt opp for ham, også oss som sa «alle kan gjøre feil, klart han skal få en sjanse til», etter fyllekjøringen i 2014.

Skal vi tilgi? Svaret må være ja. Det er slik mennesket skiller seg fra dyrene, er det ikke det?

Mennesket har moral, mennesket kan tenke og resonnere og overbevise.

Overbevise seg selv også.

Bilen som Petter Northug kjørte da han ble tatt av politiet. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

Fordømmelse

Petter Northug er norsk idretts rockestjerne. Rockestjerner blir tilgitt. Skandale etter skandale, tiår etter tiår som de verste rollemodeller for barn og ungdom, de hylles og hedres til siste konsert. Og lenger.

Vi som har forsvart Petter opp gjennom årene, spesielt når svenske journalister kalte ham en gris, vi som flirte av konkurrenter som fikk panikk bare de hørte pusten hans. Vi som sto opp for ham i praten i kantiner og ved kaffebord etter fylleskandalen i 2014. Nå blir vi bedt om å tilgi Petter.

Alle kan gjøre feil, sier vi – og nå blir han ikke lett å slå i VM i Falun, sa vi. Bare vent.

Fire gull. Og svenskene jublet, han fargela deres mesterskap – og for en trevlig grabb.

Det kom mer rart fra Petter, det var noe med ham hele tiden. Noe som fikk oss til å tvile, men også til å like. Og fortsatt en flott kar. Vi må gjerne si en nasjonalhelt.

Morsom, TV-sexy, en kommende forretningsmann, han dukket opp over alt. Petter i våre hjerter.

Vi ble glade i den gutten.

Følelsessjokk

Nå blir vi bedt om å tilgi ham en gang til.

Må vi det? Bør vi det?

Råkjøring på villmannsnivå, narkotikabruk, det er stygt. Er det ikke slikt rockestjerner og filmstjerner driver med, der de går fra rus til rus, fra klinikk til klinikk, fra skandale til skandale.

Hva slags rollemodeller er de? Skal vi tilgi?

Ja, hvorfor ikke, egentlig.

Rockemusikere er nå en ting, vi venter kanskje ikke det perfekte av dem.

Det kreves mer av idrettens helter. Mange føler at det er viktigere at idrettsutøverne opptrer som rollemodeller enn at andre gjør det?

Her splittes vi. Det kreves mer av idrettsheltene enn av andre på samme kjendisnivå – av musikere, filmstjerner, politikere. Har du viet deg til idretten, har du også akseptert den sunne sjelen i det sunne legemet, rollen, slik en politiker må vite forskjellen på liv og lære.

Og faller du, er den høyden du har bygd opp, skremmende.

Men ikke skremmende nok for Petter Northug, han som viste seg voksen nok til å beseire de største langrennsstjernene mens han fortsatt var junior, men ikke voksen nok til å håndtere sitt eget liv etter å ha lagt opp.

Rett og galt

Vi tok altså feil den gangen i 2014. Eller kanskje ikke. Tar vi feil denne gangen? Hva med neste gang? Skal vi tilgi igjen?

I 2014 endte Petter Northugs bil i autovernet i Trondheim. Foto: Henrik Sundgård, SUNDGARD MEDIA/NTB scanpix

Stilt overfor dette moralske spørsmålet, er det påfallende hvordan argumentene går i forskjellig retning.

Det er tunge krav som stilles til oss når vi sier:

Ja, Petter Northug må få tilgivelse. Han må få hjelp, han er fortsatt det mennesket og den sjarmerende idrettsutøveren vi lærte oss å elske.

Hvor mye elsker han seg selv?

Nok til – mens det ennå er tid – å rette opp det livet han har begynt å ødelegge?