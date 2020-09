Northug var ikke ruspåvirket da han ble stoppet av politiet: – Det er klart Petter er lettet

Petter Northug hadde ikke alkohol eller andre rusmidler i blodet da han ble tatt for råkjøring for tre uker siden.

Petter Northug var ikke påvirket av alkohol eller andre rusmidler da han ble stoppet av politiet for tre uker siden. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

NTB

Det bekrefter Øst politidistrikt i en pressemelding onsdag morgen.

Som følge av resultatet frafaller politiet den delen av siktelsen som omhandlet kjøring i ruspåvirket tilstand.

– Det er klart at Petter er lettet over at resultatet ble slikt. Men det er i samsvar med det som han også forklarte til mediene på pressekonferansen, sier Northugs advokat Halvard Helle til Aftenposten.

Politiet opplyser at analyseresultatet av blodprøven som ble tatt av Northug torsdag 13. august, var klart tirsdag ettermiddag.

«Det ble ikke påvist alkohol eller andre rusmidler i blodet», heter det i pressemeldingen.

– Stor strafferettslig betydning

Samtidig opprettholdes den delen av siktelsen mot Northug som omhandler oppbevaring av narkotika og fartsovertredelse.

Northug advokat er klar på at denne avklaringen nå vil påvirke det rettslige oppgjøret i etterkant.

– Dette vil ha stor strafferettslig betydning for Petter Northugs sak, sier Helle, uten at han vil si noe mer om hvordan det kan påvirke en straffeutmåling.

Petter Northug under pressekonferansen 21. august. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Må møte i retten

Den tidligere skistjernen må fortsatt møte i retten. Det kommer trolig til å bli en rask rettssak.

– Det er grunn til å tro at det ender med en tilståelsesdom, sier advokat Halvard Helle.

Det vil si at Northug da må gi en uforbeholden tilståelse på eventuelle tiltalepunkter. Saken får da en forenklet behandling i domstolen.

– Gjør det lettere å forholde seg til

Anett Osnes Fause tror også at bortfallet av siktelsen om ruspåvirket tilstand vil ha stor betydning for Northug.

– Ikke bare rent strafferettslig, men også når det kommer til omdømmet hans. Når et mulig tiltalepunkt faller bort, vil det selvfølgelig gjøre at tiltalen får en mildere karakter enn den i utgangspunktet lå an til å få, sier Fause.

Hun er advokat i Advokatfirmaet Drechsler og ekspert på strafferett med doktorgrad i straffeprosess.

– For offentligheten er kanskje dette med fart jevnbyrdig med det å kjøre i ruspåvirket tilstand. Men at det ikke er en kombinasjon, gjør det nok lettere for samfunnet å forholde seg til, legger hun til.

Fause påpeker at Northugs fartsovertredelse i seg selv normalt er over grensen for ubetinget fengsel. Den tidligere skikongen har erkjent at han kjørte altfor fort, over 200 kilometer i timen i 80-sonen, da han ble stanset av en politipatrulje på E6 ved Gardermoen.

– Men blir det en tiltale og saken går til retten, blir det en samlet vurdering av lovbruddene som er begått. Det er ikke bare pluss og minus her, men en skjønnsmessig vurdering som blir lagt til grunn. Man vil legge til formildende og eventuelt skjerpede omstendigheter.

– Overrasket hvis det havnet over 60 dager

Jusprofessor Asbjørn Strandbakken sier at den forrige dommen og besittelsen av kokain kan være skjerpende i en eventuell straffesak.

I 2014 ble Northug dømt til 50 dagers ubetinget fengsel etter ruspåvirket kjøring. Han fikk også 185.000 kroner i bot og ble fratatt retten til førerkortet i fem år.

– Det vil være skjerpende at du tidligere har vist brudd på adferden i trafikken, men ikke på samme måte hvis det var gjentatt ruspåvirket kjøring, sier Strandbakken.

Selv om det gjør saken mindre alvorlig, ser han fortsatt for seg en ubetinget fengselsdom.

– Jeg hadde blitt overrasket hvis det havnet over 60 dager, sier Strandbakken.