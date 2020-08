Siste innlegg

89′ DEL Wolfsburg klarer ikke holde ballen i laget og dermed blir det spill mot et mål på slutten her, men Barcelonas uttelling har vært fryktelig dårlig i kveld.

88′ DEL Svært offensive bytter fra Barcelona, og dermed kastes de siste angrepsalternativene inn. For Wolfsburg må kaptein Popp ut med skade på slutten her.

86 ′ Spillerbytte - FC Barcelona Lieke Martens Leila Ouhabi

86 ′ Spillerbytte - Wolfsburg Lena Oberdorf Alexandra Popp

86 ′ Spillerbytte - FC Barcelona Vicky Losada Kheira Hamraoui

85′ DEL Igjen en stor mulighet for Barcelona! Bonmati får avsluttet fra omlag ti meter etter at ballen spretter litt rundt inne i feltet, men ryggsekken er for tung og ballen ender langt oppe på tribunen.

84′ DEL Barcelona forsøker å bearbeide Wolfsburg, men det begynner å bli en del slitne bein utpå her og det gjør at det ikke alltid sitter i det avgjørende øyeblikket.

83′ DEL Bremer slår inn fra venstre, men får ikke ballen langt nok ut i feltet og dermed blir det en enkel jobb for keeper å få kontroll på ballen.

81′ DEL Nå styrer Barcelona alt utpå her. Kan de få utligningen her da?

81′ DEL Graham Hansen slår en utsøkt ball inn mot bakre stolpe og igjen er det Jenni som får en kjempesjanse, men en heroisk forsvarsjobb fra Hendrich hindrer scoring.

80′ DEL Pernille Harder spilles fri ute til venstre og går inn i banen før hun skyter. Skuddet går via en motspiller og rett på keeper. Burde kanskje fått mer ut av den, Harder!

79′ DEL Graham Hansen slår et strålende innlegg og det holder på å ende i en god mulighet, men Wolfsburgs midtstoppere håndterer situasjonen godt.

79′ DEL Bonmati er glad i å trekke dypt for å få ballkontakt og gjør en del bra med ball, men som alenespiss etterlater hun seg vel mye plass på topp og det gjør at Barcelona har få å spille inn på i midten.

77 ′ Spillerbytte - Wolfsburg Pauline Bremer Ewa Pajor Pajor erstattes av Bremer det siste kvarteret.

77 ′ Spillerbytte - FC Barcelona Patricia Guijarro Alexia Putellas Barcelonas kaptein går ut og erstattes av Guijarro.

76′ DEL Herlig intensitet i kampen nå! Barcelona jakter utligningen, mens Wolfsburg forsøker å kontre hver gang de får muligheten.

75′ DEL Graham Hansen spiller frem Marta med en god pasning, og sistnevnte får sendt ballen videre til Jenni. Den tekniske midtbanespilleren får en god avslutningsmulighet, men treffer ikke rent og ballen går et stykke til side for mål.

74′ DEL Ewa Pajor prøver seg med nok en akrobatisk avslutning, men denne gang treffer hun ikke skikkelig.

74′ DEL Ballen løftes mot bakre, før den heades inn igjen foran mål. Der er innbytter Wolter nære ved å doble ledelsen, men Kheira Hamraoui gjør en viktig defensiv jobb og klarerer på streken.

72 ′ Gult kort! Marta Torrejon - FC Barcelona Marta er i overkant tøff når hun skal stoppe Huth, og får det gule. Frispark i god posisjon for Wolfsburg.

71′ DEL Bonmati prøver seg fra distanse, men skuddet er ikke all verden. Gjør en del fint i forkant der, Bonmati, men skuddet er løst og går et stykke over mål.

70′ DEL Caldentey begynner å virke litt sliten og det vil overraske meg mye om ikke Martens snart kommer inn for en av de to kantene hos Barcelona.

69′ DEL Huth får ballen ute til venstre og kommer seg til innlegg, men der er forsvarende lag i soleklart overtall og har god kontroll på situasjonen.

68 ′ Spillerbytte - Wolfsburg Pia-Sophie Wolter Fridolina Rolfo Kampens foreløpig eneste målscorer går ut. Inn kommer Pia-Sophie Wolter, som vil ta plass på høyrekanten. Dermed flyttes Svenja Huth over på venstre.

67′ DEL Graham Hansen jakter en lang ball i bakrommet og må ta telling i etterkant. Kan se ut til at hun har krampetendenser her, den norske høyrekanten.

66 ′ Spillerbytte - FC Barcelona Aitana Bonmati Asisat Oshoala Bonmati erstatter Oshoala. Rent spissbytte det for Barcelona.

65′ DEL Jenni Hermoso briljerer nede ved linja og setter opp Caldentey til en kjempesjanse! Førstnevnte dribler seg fri før hun spiller ballen perfekt inn til Caldentey. Sistnevnte skal bare bredside ballen i mål, men setter den på utrolig vis over mål! Der skal det stå 1-1!

64 ′ Hjørnespark til FC Barcelona God dødball denne gang og på bakre stolpe kommer Mapi León til en avslutning. Den går på mål og det er en ok mulighet, men avslutningen blokkeres.

64 ′ Hjørnespark til FC Barcelona Klareres ut til ny corner fra motsatt side.

64′ DEL Et innlegg med snø på skaper trøbbel for Abt, som glipper ballen! Den holder på å lande i beina på Mariona Caldentey, men hun er ikke våken nok og dermed får Wolfsburg klarert til corner fremfor en avslutning på åpent mål!

63′ DEL Graham Hansen slår en fin ball til Oshoala, som deretter legger ballen inn i feltet. Der holder det på å ende i en brukbar mulighet, men Hendrich er på plass og rydder opp.

62′ DEL Barcelona tar umiddelbart tak i ballen etter scoringen og flytter flere spillere høyt opp i banen. Dette kan bli en interessant halvtime!

61′ DEL Kjempesjanse i motsatt ende! Ouahabi kjemper til seg ballen ute til venstre og slår så et strålende innlegg til Oshoala. Spissen setter hodet til ballen og tvinger frem en strålende redning fra Abt! Det ser ikke dommer og dermed får heller ikke Barcelona noen corner ut av den sjansen.

58 ′ Mål for Wolfsburg! Wolfsburg 1 - 0 FC Barcelona Mål: Fridolina Rolfo Fridolina Rolfö er først på en retur og setter ballen i mål! Wolfsburg er i føringen! Syrstad Engen vender spillet ut til motsatt side, hvor Huth er alene. Hun slår inn og det kommer en svak klarering som fører til en akrobatisk avslutning fra Pajor. Hun treffer ikke skikkelig, men ballen spretter Wolfsburgs vei og den havner i beina på Rolfö, som enkelt kan sette inn 1-0!

58′ DEL Oshoala jakter en bakromsball nok en gang, men denne gang kommer Hendrich seg tidlig inn i kroppen på spissen og holder henne fra muligheten til å avslutte.

56′ DEL Putellas drar av to motspillere på lekkert vis før hun spiller frem til Jenni. Sistnevnte forsøker å avslutte på førstetouch, men hun er for tett på en motspiller og skuddet blokkeres.

54′ DEL Wolfsburg kommer til en brukbar mulighet ved Harder, men danskens skudd blokkeres.

52 ′ Gult kort! Mariona Caldentey - FC Barcelona Caldentey holder igjen en motspiller og får det gule. Ikke vært like god her som i kvartfinalen og det vil ikke overraske meg om Martens er i oppvarming.

52′ DEL En strålende pasning fra Jenni finner Graham Hansen alene igjennom! Hun har all verdens tid til å skyte, men er i overkant uselvisk når hun i stedet forsøker å spille frem Oshoala. Pasningen brytes og der burde virkelig Graham Hansen skutt selv!

51 ′ Hjørnespark til Wolfsburg Alexandra Popp stiger til værs og får satt hodet til ballen. Headingen er også relativt god, men går like over mål.

51′ DEL Et smart innlegg fra Svenja Huth går via en motspiller, og det holder på å sette keeper ut av spill, men Paños får slått den ut til corner.

49′ DEL Ewa Pajor er på farten, men ligger i offside og dermed hjelper det lite at hun løper fra forsvaret.

47′ DEL Mariona Caldentey forsøker en stikker i retning Oshoala, men spissen får ikke stokket beina og ballen passerer forbi 25-åringen.

46′ DEL Vi er i gang igjen etter pause, og begge lag kommer uforandret ut igjen til andreomgang.

45 ′ 2. omgang

DEL Katalin Kulcsar blåser av etter de første 45 og det står 0-0 til pause. Det har vært en jevnspilt kamp med flere sjanser begge veier! Nærmest har Barcelona vært, først på en corner hvor de også så ut til å skulle ha et straffespark. Senere i omgangen var også Oshoala farlig frempå, men spissens avslutning gikk like utenfor.

45 + 2 ′ Pause

45 + 1′ DEL Det legges til minimum ett minutt før pause.

45 + 1′ DEL Graham Hansen går for en frekk variant og skyter til tross for at det er en litt vanskelig posisjon. Det blir ikke noe kjempetreff og dermed har Abt god kontroll.

45′ DEL Alexandra Popp feller Alexis Putellas og lager frispark på omlag 25 meter. De to kapteinene som er involvert der, og denne gang er det Barcelonas kaptein som kommer best ut av situasjonen.

44 ′ Hjørnespark til FC Barcelona Svakt slått og det blir ufarlig denne gang.

44′ DEL En strålende pasning finner Graham Hansen ute til høyre, hvor nordmannen har gjort et godt løp. Hun avanserer noen meter før hun forsøker å finne Oshoala i feltet, men det blokkeres ut til corner.

42′ DEL Kjempemulighet på motsatt side av banen! Et strålende innlegg finne Svenja Huth helt alene på bakre stolpe, men hun må litt bak for å hente ballen og dermed blir headingen litt svak. Den ender i klypene på keeper, men det der er en god mulighet!

42′ DEL Baarcelona står fint etter og får etablert seg med mange spillere. Det ender til slutt i at Graham Hansen finner rom bak Wolfsburg-forsvaret etter å ha beveget seg over på motsatt kant. Hun drar seg så inn i banen og går av Janssen før hun forsøker å sette ballen i det nærmeste hjørnet! Det er et godt forsøk, men skuddet smeller i nettveggen.

40 ′ Hjørnespark til Wolfsburg Flikkes videre, men Barcelona får avverget.

40′ DEL Harder kommer seg til linja og slår inn, men ballen får via en motspiller og ut til corner.

39′ DEL Stor kontringsmulighet for Wolfsburg, som kommer tre mot to etter en flott vending fra Rolfö. Spillet vende så over til motsatt side, hvor Huth tester skuddfoten! Det er et brukbart forsøk, men det går over nærmeste kryss!

38′ DEL Alle tre spillere som var involvert i duellen ved Barcelonas kjempesjanse ligger nede, men det ser ut til at alle kommer seg på beina.

38′ DEL Så kommer kjempesjansen for Oshoala! Spissen er lynrask og kommer først på ballen etter en lekker utsidepasning fra Graham Hansen. Abt kommer ut og avslutningen til Oshoala går forbi keeperen, men ender også på utsiden av stolpen! Der er Barcelona nære ved å ta ledelsen!

37′ DEL Oshoala har ikke vært helt venn med ballen så langt og mislykkes nok en gang i det hun skal ta seg forbi en motspiller.

35′ DEL Graham Hansen med en flott dragning ute på venstrekanten, før hun forsøker å sette opp Jenni Hermoso. Pasningen når ikke frem, men der er det ikke langt unna at det blir en stor mulighet for Barcelona.

34′ DEL Mapi León setter inn en sen takling på Harder, men slipper unna det gule. Nesten litt småstygg den fellingen.

33′ DEL Oshoala jakter en litt svak pasning tilbake til keeper, men Abt viser at hun har bra kontroll på ballen og drar av spissen.

32′ DEL Wedemeyer roer ikke ned på taklingene til tross for at hun har det gule, og igjen er hun litt på etterskudd mot Jenni, men denne gang lar dommer det passere.

31′ DEL I det vi passerer halvtimen står det fortsatt 0-0 på Anoeta. Begge lag har kommet til noen brukbare muligheter, men foreløpig er det Barcelona som har vært nærmest og de har også blitt snytt for det som så ut til å være en ganske klar straffe.

29 ′ Hjørnespark til Wolfsburg Klareres før Graham Hansen overtar og forsøker å gå på egenhånd. Det holder på å lykkes, men hun får en litt svak touch og ballen går så vidt ut over sidelinja.

29′ DEL Så finner Harder litt plass inne i feltet og drar av en motspiller på lekkert vis, før en susensde takling fra Hamraoui sender ballen ut til corner.

27′ DEL Harder har vært lite involvert så langt og har slitt med å prege kampen. Hun får litt ballkontakt ute til høyre her, men settes raskt under press og ender opp med å slå en feilpasning.

25′ DEL Rolfö får en god mulighet etter en strålende pasning fra Doorsoun, men hun avslutter tidlig og klarer ikke utnytte at Paños er på halvdistanse. Det er i utgangspunktet en ganske stor sjanse!

24 ′ Gult kort! Joelle Wedemeyer - Wolfsburg Wedemeyer får det gule for en sen takling på Jenni Hermoso. Tidlig å få det gule der for Wolfsburgs venstreback, som skal stå i mot Graham Hansen på sin side.

22 ′ Hjørnespark til Wolfsburg Denne gang treffer Paños på utboksingen, før hun har full kontroll på langskuddet til Wedemeyer som kommer i etterkant.

22′ DEL Wolfsburg har satt Barcelona under et visst press de siste minuttene og vinner en ny corner. Kan de få noe ut av denne da?

20 ′ Hjørnespark til Wolfsburg Paños feilberegner i forsøket på å bokse ballen unna og dermed holder det på å bli farlig, men Barcelona slipper med skrekken.

20′ DEL Alexandra Popp går i bakken inne i feltet etter en dytt fra Marta Torrejón, og får seg en ordentlig smell. Der kunne det også fort blitt straffe!

19′ DEL Caldentey var forøvrig strålende i sitt innhopp i kvartfinalen, og var en viktig årsak til at Barcelona til slutt fikk brutt ned Atletico Madrid. Hun erstattet Lieke Martens, som også var blant Barcelonas beste spillere i det oppgjøret, men hun er å finne på benken fra start her.

18′ DEL Mariona Caldentey går ofte sentralt inn i banen nå, mens Oshoala trekker en del ut mot venstre. Dette skaper problemer for Wolfsburg-forsvaret, som følger Oshoala uten at man bytter på hvem som markerer henne. Dette gjør at ingen plukker opp Caldentey når hun trekker inn og hun har fått mye rom å boltre seg i de siste minuttene.

16′ DEL Barcelona åpner Wolfsburg-forsvaret med gode bevegelser. Oshoala trekker ut til venstre, og dermed får Caldentey rom i midten. Hun avanserer før hun slipper ut til Graham Hansen på høyre side. Sistnevnte slår inn, men ballen når ikke frem til Oshoala på bakre stolpe.

15′ DEL Reprisene viser at handsen på den første corneren var ganske klar. Der burde dommer Kulcsar pekt på straffemerket!

14 ′ Hjørnespark til FC Barcelona Friederike Abt kommer fint ut i feltet og plukker ned ballen.

13 ′ Hjørnespark til FC Barcelona Graham Hansen får ansvar et for å slå kampens første corner, og det blir en strålende mulighet! Oshoala stusser på første stolpe, før ballen går i hånda på Kathrin Hendrich før keeper gjør en kjemperedning og får slått den ut til ny corner! Der skulle nok Barcelona hatt en straffe!

12′ DEL En svak heading fra Syrstad Engen gir en overgangsmulighet for Barcelona, men den spanske storklubben klarer ikke utnytte muligheten og har ikke nok tempo i overgangen.

10′ DEL Fridolina Rolfö får ballen ute til høyre etter en langpasning fra Popp. Høyrekanten kommer seg til innlegg, men det blir klarert. I returrommet har Popp fylt etter og mottar ballen i brukbar skuddposisjon, men kapteinen treffer ikke spesielt godt.

9′ DEL Oshoala er frempå for første gang i oppgjøret, etter en liten vegg med Mariona Caldentey. Det ender med et skuddforsøk fra nærmest umulig vinkel, og det ender i nettveggen.

8′ DEL Syrstad Engen forsøker å slå inn fra dypet, men avleveringen er svak og går over alt og alle.

7′ DEL Caldentey snapper ballen og ser etter en mulighet til å starte en kontring, men en strålende takling fra Doorsoun hindrer at det blir noe ut av den overgangsmuligheten.

6′ DEL Barcelona etablerer seg på motstanders halvdel og Jenni forsøker seg med en stikker i retning Mariona Caldentey, men pasningen blir akkurat for lang.

5′ DEL Huth får ballen ute til høyre nok en gang, men Kheira Hamraoui gjør en god jobb og vinner ballen fra Wolfsburgs høyrekant.

4′ DEL Barcelona presser høyt i innledningen her og har allerede presset frem noen feil fra Wolfsburgs spillere.

3 ′ Hjørnespark til Wolfsburg Huth løfter kampens første corner inn midt i feltet, hvor Barcelona enkelt rydder unna.

3′ DEL Svenja Huth slipper ballen til Doorsoun. Sistnevnte forsøker å slå inn, men det blokkeres ut til corner.

2′ DEL Graham Hansen snapper ballen på Wolfsburgs halvdel og setter fart. Hun avanserer og kommer seg inn i feltet, før hun skyter. Skuddet blir fra litt spiss vinkel og Oslo-jenta får ikke avslutningen sin på mål. Kampens første skudd, uten at det blir noe ut av det forsøket.

1′ DEL Wolfsburg starter med den lange ut mot venstre, men får ikke kontroll og Barcelona forsøker å kontre med en ball i retning Oshoala. Spissen når dog ikke frem og Wolfsburg vinner ballen tilbake.

1′ DEL Katalin Kulcsar blåser i fløyta og Wolfsburg sparker i gang oppgjøret.

Kampen har startet

DEL Vi får et oppgjør mellom to norske stjernespillere i dag. Ingrid Syrstad Engen har tatt tysk fotball med storm og den sentrale midtbanespilleren scoret to i kvartfinalen. Hun har spilt seg til fast plass og starter også i kveld. På motsatt side står Caroline Graham Hansen, som hadde en noe skuffende semifinale, men som endte sesongen med 16 målpoeng på 14 kamper i serien.

DEL Wolfsburg er relativt klare favoritter i forkant av oppgjøret og står til 1.47 på oddsen. Man får 4.00 på at det står uavgjort etter 90 minutter, mens Barcelona-seier gir 5.10 ganger innsatsen. Kampen spilles forøvrig på Anoeta, så det er nøytral grunn i semifinalen grunnet coronasituasjonen.

DEL Wolfsburg har hatt en ganske grei vei mot denne semifinalen. I første utslagsrunde slo de ut Mitrovica med 15-0 over to kamper, før Twente ble overkjørt med 7-0 totalt i de to åttendedelsfinalene. I kvarten ble Glasgow City slått hele 9-1, og dermed står Wolfsburg med en målforskjell 31-1 så langt i Champions League. Barcelona har hatt en noe tøffere vei, men tok en solid seier mot Juventus før de valset over Minsk i åttendedelsfinalen. I kvarten ble et tett oppgjør mot Atletico avgjort mot slutten og det endte 1-0 i favør katalanerne. Målforskjellen til Barca så langt i CL er 13-2.

DEL Barcelona endte også opp som seriemester i spansk fotball etter at sesongen ble avbrutt. På de 21 kampene som ble spilt leverte de 19-2-0 og 86-6 i målforskjell. Det er med andre ord to seiersvante lag som skal i aksjon i dag.

DEL Wolfsburg endte opp som suveren serievinner i 2019/20-sesongen av Bundesliga, etter å ha gått ubeseiret gjennom seriespillet. De endte på 20-2-0 totalt sett og hadde en målforskjell på smått vanvittige 93-8.