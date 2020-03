Statsministeren om å stå i stormen: – Det vil gå over. Det lærte jeg av to stortingspolitikere.

Statsminister Erna Solberg vet at mange kvinner er opptatt av hva folk mener om dem.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Gro Hammerseng-Edin forteller at hun prøver å leve opp til det statsminister Erna Solberg står for, å rekke opp hånden oftere. Foto: Geir Owe Fredheim/NIF

Mette Bugge Aftenposten

– Noen kvinner vil ikke skille seg for mye ut. Det er noen slike mekanismer. Jeg vet ikke hvorfor kvinner har dette mer enn menn, om det er oppvekst eller ikke, sier hun og legger til:

– Kvinners hjerne er generelt mer sosialt orientert. Det kan godt tenkes at vi er mer opptatt av hva vi sender av signaler enn det menn er. Kanskje det kan avlæres? Det er i alle fall viktig å være bevisst på det.

Les også Når Gro Hammerseng-Edin kjenner på skammen, vet hun at det er på tide å ta grep

Les også TV-selskap reagerer sterkt på Abid Raja-utspill: – Grenseløst naivt

Må våge å si ja

Solberg tok seg tid til å være på likestillingskonferansen på Hamar tidligere i år, i regi av Norges idrettsforbund. Hun kjenner igjen mange av de problemstillingene som Gro Hammerseng-Edin bringer frem. Det at kvinner nærmest må være overkvalifisert før de sier ja til en utfordring.

– Det er typisk at menn søker på jobb de er 80 prosent kvalifisert til. Kvinner søker fordi de er 115 prosent kvalifisert, sier hun som en kommentar til at kvinner ikke tror de er gode nok selv om de har kvalifikasjonen som trengs.

Hennes råd og noe Hammerseng-Edin bet seg merke i, er at kvinner oftere må rekke opp hånden og si ja.

Selv prøver hun å bidra så godt hun kan som rollemodell og tenker at hun er det for mange unge jenter, for å få dem til å tørre mer.

– Derfor deltar jeg av og til på ting som det ikke var nødvendig at en statsminister er med på. Nettopp fordi jeg får mulighet til å motivere unge til å delta. Det gjelder også andre kvinner i politikken på. Det er lov å si ja til ting.

To rollemodeller. Statsminister Erna Solberg og Gro Hammerseng-Edin hadde mye å prate om. Foto: Geir Owe Fredheim/NIF

Når det blåser som verst

Hammerseng-Edin har erfaring med at det tar tid å bli vant til å stikke seg ut og ikke minst stå i stormen. For også som rollemodell vet man at den vil komme. Det er noe statsministeren har god erfaring med. Kvinner får like mye kritikk, men en litt annen kritikk enn det menn får.

– Hva sier du til deg selv når du skjønner at det vil blåse?

– Da sier jeg at det vil gå over. Det lærte jeg av to stortingspolitikere, Astrid Nøklebye Heiberg og Wenche Frogn Sælleg, som holdt kurs for alle nye stortingsrepresentanter. De fortalte at jeg skulle tenke at jeg var en rev på engelsk revejakt, klatre opp på den største steinen og vente til en annen rev går forbi. For det gjør det alltid.

Les også Når Gro Hammerseng-Edin kjenner på skammen, vet hun at det er på tide å ta grep

Har med kultur å gjøre

– Det er fortsatt noe i kulturen vår som gjør at kvinner engster seg for å stikke seg frem. Dette er nok ulikt i forskjellige sektorer i samfunnet, i politikken er kvinner fremtredende, mens andre steder er det kanskje ikke en kultur for kvinner.

Det sier Linda Marie Rustad, som er direktør for Kilden kjønnsforskning.no. Hovedoppdraget for kunnskapssenteret er å formidle og sammenstille forskning på kjønn og likestilling.

Hun legger til at kvinner i mindre grad får anledning til å øve seg og sikter til en fersk undersøkelse som viser at mediene spør mannlige professorer i større grad enn kvinnelige professorer. Det er et eksempel på at kvinnene i mindre grad får snakket i offentligheten.

Hun stiller spørsmålet: «Kan det være at handlingsrommet for å feile er mindre for kvinner?»

Les også OL-vinner krever likestilling i Hoppuka: – Kan ikke fatte hvorfor det ikke skjer

Linda Marie Rustad mener at kvinner i mindre grad får mulighet til å mene noe offentlig. De blir spurt færre ganger enn menn. Foto: Kilden

Unge jenter under press

Denne uken var Rustad til stede på en likestillingskonferanse som Kulturdepartementet og BUFDIR arrangerte. Da var det to unge jenter som leverte en rapport om likestilling til statsråd Abid Raja.

– De fortalte om at jenter som stikker seg frem på skolen, får negativ omtale av sine medelever. De blir ikke sett på som lederemner. De mente det var behov for å lære mer om likestilling i skolen.