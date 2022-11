Norge så rødt – klarte uavgjort mot europamester England med ti spillere

(England – Norge 1–1) Da Norge fikk rødt kort på stillingen 0–1 trodde nok de færreste på noe annet enn norsk tap mot England. Det gjorde ikke Frida Maanum.

IMPONERTE: Det norske kvinnelandslaget i fotball tapte 0–8 sist de spilte mot England. Tirsdag kveld ble det 1–1.

Med ti minutter igjen på klokken – åtte minutter etter at Anja Sønstevold ble utvist – stormet Maanum i presset mot England-keeper Ellie Roebuck. Målvakten leverte en grusom tabbe da hun bommet fullstendig med sin klarering.

Maanum takket og bukket og trillet kontrollert inn den norske utligningen.

England presset voldsomt for å få ta tilbake ledelsen, men Norges ti kvinner sto imot. Det endte 1–1 i privatlandskampen i Murcia på den spanske sørøstkysten.

Dermed fikk Norge en slags revansj etter det ydmykende 0–8-tapet for England under fotball-EM i sommer.

– Jeg er veldig fornøyd. Jeg synes at vi i andreomgang har kontringer som det lukter litt svidd av, sier landslagssjef Hege Riise til NRK. – Vi gjør en god prestasjon mot et godt England.

– Å få gode prestasjoner bygger selvtillit og tillit til hverandre i det prosjektet vi jobber med. Det gir en fin inngang mot neste samling i februar.

Det var riktignok få spillere igjen i lagoppstillingene fra den forrige kampen mellom lagene.

Fakta VG-børsen: Norge (4-3-3): Aurora Mikalsen – 5

Thea Bjelde – 6

Guro Bergsvand – 5

Mathilde Harviken – 6

Anja Sønstevold – 3

Lisa Naalsund – 4

Ingrid Syrstad Engen – 6

Guro Reiten – 6

Amalie Eikeland – 4

Sophie Román Haug – 5

Emilie Haavi – 6 Innbyttere: Julie Blakstad – 5

Frida Maanum – 6

Maria Thorisdottir – for kort spilletid

Vilde Bøe Risa – for kort spilletid Fakta: England – Norge 1–1 (1–0). Privatlandskamp på Pinatar Arena i Murcia. Mål: 1–0 Rachel Daly (33), 1–1 Frida Maanum (80). Målsjanser: 4–6. Dommer: Zuzana Valentová, Slovakia – 6 poeng. Rødt kort: Anja Sønstevold (72), Norge. England (4-3-3): Ellie Roebuck - Maya Le Tissier, Millie Bright (Esme Morgan fra 46.), Alex Greenwood (Alessia Russo fra 63.), Niamh Charles - Ella Toone, Keira Walsh (Katie Zelem fra 46.), Lauren James (Georgia Stanway fra 46.) - Nikita Parris (Katie Robinson fra 83.), Rachel Daly, Chloe Kelly. Les mer

UTVIST: Anja Sønstevold (t.v.) fikk det røde kortet av den slovakiske dommeren Zuzana Valentová til Guro Reiten og Emilie Harvikens fortvilelse.

Det var riktignok få spillere igjen i lagoppstillingene fra den forrige kampen mellom lagene.

For Norge var bare Ingrid Syrstad Engen og Guro Reiten igjen av elleveren daværende landslagssjef Martin Sjögren sendte utpå banen den julikvelden i Brighton. Noe av grunnen til det var at sentrale spillere som Ada Hegerberg, Caroline Graham Hansen, Tuva Hansen og kaptein Maren Mjelde ikke var med i troppen.

Hos de regjerende europamesterne England var trioen Millie Bright, Keira Walsh og Rachel Daly igjen fra startoppstillingen som knuste Norge sist. Også der var det flere utilgjengelige spillere, med Beth Mead, Laure Hemp, Fran Kirby og Lucy Bronze. I tillegg har storscorer Ellen White lagt opp.

Uansett var det Norge som skapte de største sjansene fra start i Spania. Emilie Haavi ble stoppet av Roebuck allerede før to minutter var spilt, før Guro Reiten – norsk kaptein for anledningen – sendte et farlig skuddforsøk utenfor etter halvspilt andreomgang.

Der Norge var innifektive i angrep, tok England vare på muligheten da den dukket opp. Matchvinner fra EM-finalen, Chloe Kelly, løftet presist inn på Rachel Daly, som stusset inn i det lengste hjørnet.

Daly spilte venstreback for sommerens mesterlag, men har fungert som spiss under landslagssamlingen i november. Scoringen mot Norge fulgte opp det ene fra 4–0-seieren mot Japan sist.

1–0: Rachel Daly kunne juble for det engelske ledermålet.

England tok med seg ledelsen til pause, men etter sidebytte fortsatte Norge å skape store muligheter.

Først ved Amalie Eikeland, som bøyde ballen like utenfor det lengste hjørnet. Ti minutter etter hvilen fikk Sophie Román Haug en gratismulighet, men hun klarte ikke å overliste Roebuck da England rotet bort ballen.

Tre minutter senere var det Reiten som testet Roebuck, men frisparket til Chelsea-spilleren ble akkurat reddet av England-keeperen helt oppe i krysset.

England produserte også noen gode muligheter, før Sønstevold ble utvist etter to raske gule kort.

Først felte hun Nikita Parris på vei gjennom etter halvspilt andreomgang, og seks minutter senere var de to i duell igjen. Sønstevold reiv i drakten til Parris, og da var ikke dommer i tvil og viste den norske venstrebacken hennes det røde kortet.

No