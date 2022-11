Norge lekte med Sveits: Keeper-Silje måtte bare le

LJUBLJANA (VG) (Sveits – Norge 21–38) Hun både scoret mål og slapp inn en merkelig baklengs. Silje Solberg-Østhassel kunne ikke annet enn å smile av hele. Hun dominerte da Sveits ble satt på plass etter en kamp med hummer og kanari.

MÅTTE LE: Silje Solberg-Østhassel var Norges beste, men måtte le da hun slapp inn et merkelig mål mot Sveits.

– Dette gir meg ingenting, meldte Viaplay-kommentator Daniel Høglund i 2. omgang.

Men Solberg-Østhassel dominerte den første. Györ-keeperen storspilte også i generalprøven mot Brasil for en uke siden og har hatt en redningsprosent på 43 i Champions League denne høsten.

32-åringen ble alt for mye for EM-debutanten Sveits. Hun reddet straffe og åtte andre skudd før pause. Redningsprosent endte på 50.

Men plutselig var hun ute av mål. Det utnyttet Sveits:

Viborg-profilen Kerstin Kündig satte inn 4–9 på en Solberg-Østhassel som begynte å le av det hele. Selv scoret hun i motsatt ende av banen. Den mest målfarlige norske keeperen satte sitt syvende landslagsmål da hun sendte ballen klokkerent i nettet fra egen målgård.

– Hun leverte en glimrende omgang, oppsummerte Viaplay-ekspert Ole Erevik.

Reagerte på Sveits-taktikk

Viaplay-ekspert Gunnar Pettersen irriterte seg mer og mer over at Sveits tviholdt på taktikken med syv utespillere i angrep – og dermed lot Norge få mange scoringer på åpent mål.

– Ikke veldig severdig, kommenterte han da Stine Bredal Oftedal scoret Norges 34. for kvelden.

Hovedkommentator Daniel Høglund mente han ikke kunne huske å ha sett Norge møte et lag spille syv mot seks i en hel kamp, slik Sveits gjorde søndag kveld. «Dette håper jeg var siste gang vi fikk se det», supplerte han på Twitter etter kampen.

Trener Thorir Hergeirsson ble irritert på norsk slurv og konsentrasjonssvikt når det ikke ble scoring på åpent mål.

– Ti, sier Hergeirsson på spørsmål om hvor på irritasjonsskalaen – fra en til ti – han var.

Han var imidlertid ikke like kritisk som Viaplay-ekspertene på det taktiske valget til Sveits.

– Kanskje litt kjedelig, sier Henny Reistad til Viaplay om kampen.

forrige









fullskjerm neste 1 av 6 Foto: BJORN S. DELEBEKK / VG

Mot gruppeseier

Også Nora Mørk var påskrudd fra start. Hun sørget for at Norge fikk full kontroll og kunne gå til pause med timålsledelse.

– Vi som har vært mye på tur skal gå foran, sier hun til VG.

Norge nærmer seg gruppeseieren. Etter at Kroatia slo Ungarn 21–18 tidligere søndag trenger Norge bare ett poeng mot ungarerne tirsdag for å å vinne innledningspuljen.

Fakta VG-børsen Silje Solberg-Østhassel BB 8 Katrine Lunde 5 Emilie Hegh Arntzen 4 Maren Aardahl 6 Nora Mørk 6 Stine Bredal Oftedal 5 Malin Aune 6 Kristine Breistøl 6 Vilde Ingstad 6 Kristina Novak 3 Henny Reistad 7 Emilie Hovden 5 Sunniva Næs Andersen 5 Anniken Wollik 5 Thale Rushfeldt Deila 5 Ane Cecilie Høgseth 5 Les mer

– Det blir helt, helt nødvendig for oss å fokusere på å vinne gruppen. Det kan bli superviktig for oss å gå videre med full pott, sier Mørk og mener det er viktig at Norge ikke «tar noe for gitt» foran tirsdagens kamp mot Ungarn.

Men Mørk & co. vil naturligvis ha med seg alle poengene videre til hovedrunden der Sverige fort kan bli første motstander kommende lørdag. Svenskene knuste vertsnasjonen Slovenia 33–22 søndag.

– Vi må vente å se, men et halvt øye på den andre gruppen har man jo, sier Nora Mørk.

Norge var aldri i nærheten av å skli på bananskallet. Sveits startet med både frimerke på Henny Reistad og syv mot seks-spill i angrep. Trener Martin Albertsen tok i bruk hele verktøykassen, men måte betale med opp til fem baklengs i åpent mål før pause.

Norge var ikke helt perfekte. Spesielt slet Stine Bredal Oftedal med et par svake bom mot en enda svakere motstander.

Akkurat som mot Kroatia fredag måtte kampen stoppes på grunn av teknisk feil med ballen. Da ble Thorir Hergeirsson oppgitt.

LØSNET IGJEN: Databrikken i kampballen løsnet igjen. Thorir Hergeirsson likte det ikke og ga beskjed til EHFs Päivi Mitrunen.

Utover i 2. omgang mistet Norge mye konsentrasjonen og rytmen. Kristina Novak fant ikke taktene som ga syv mål mot Brasil i generalprøven. Det ble feil og bomskudd.

På stillingen 14–27 halvveis i omgangen tok Hergeirsson time out.

Sveits fortsatte med syv spillere i angrep og Norge fortsatte å å score i tomt mål.

Norge rullerte på laget, men økte ledelsen og vant en helt grei seier.

Ikke mer.