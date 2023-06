Historiske Uno-X på scenen i Bilbao: – Veldig stort

Foran Guggenheim-museet i Bilbao, ble årets 16 lag i Tour de France presentert. I gjevt selskap blir Uno-X det første norske laget som stiller på startstreken.

SKRIVER HISTORIE: Uno-X blir første norske lag som stiller til start i Tour de France.

Lisa Amdam Tetlie, VG

Blant stjerner som Mark Cavendish, Tadej Pogacar og fjorårets vinner Jonas Vingegaard, finner man de sju Tour de France-debutantene i Uno-X ledet an av veteran Alexander Kristoff.

– Det er veldig stort. Jeg var ikke sikker når jeg signerte for Uno-X at jeg skulle returnere hit. Men det er stort å være del av et norskt lag for første gang i Tour de France. Uansett hvordan det går, kommer jeg til å huske dette godt, sier Alexander Kristoff til arrangøren.

– Først hadde vi gule trøyer og nå har vi et norskt lag. Jeg håper det blir en «boost» i Norge, fortsetter han.

Tobias Halland Johannessen, Jonas Abrahamsen, Rasmus Tiller, Torstein Træen og danske Anton Charmig og Jonas Gregaard er rytterne som har fått tillit til å starte for det norske laget i den 110. utgaven av grand touren.

Edvald Boasson Hagen ble presentert sammen med sitt lag TotalEnergies, ledet an av Peter Sagan. Nordmannen har tidligere vunnet tre etapper i touren, og har vært med i rittet 13 ganger tidligere.

I UCI WorldTeam UAE, stiller Vegard Stake Laengen sammen med Tadej Pogacar. Den unge sloveneren vant Tour de France i 2020 og 2021.