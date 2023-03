Landslagstrenere om Haaland-skaden: «Nedslående» og «et rent helvete»

MARBELLA (VG) De tidligere Norge-trenerne Åge Hareide, Per Joar Hansen og Nils Johan Semb mener landslagssjef Ståle Solbakken må stokke om kortene etter Erling Braut Haalands skade.

fullskjerm neste MIDTPUNKTET ER BORTE: Erling Braut Haaland var sammen med lagkameratene på Norge mandag. Tirsdag var han borte. 1 av 3 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Tirsdag morgen kom beskjeden om at Manchester City-stjernen har fått en skade i høyre lyske og mister EM-kvalikkampene borte mot Spania (lørdag) og Georgia (neste tirsdag).

Åge Hareide, tidligere norsk og dansk landslagstrener, kaller det en «nedslående nyhet å miste en av verdens beste spillere». Han tror Ståle Solbakken får en viktig oppgave med å få resten av troppen til å glemme Haalands skade.

– Men jeg tror Ståle er god på å takle akkurat den biten. Først og fremst er det vi i media og alle andre som snakker mye om skaden. Men det må ikke sette seg i hodet på spillerne, sier Hareide til VG.

Norges vei til Tyskland-EM i 2024 Spania – Norge, 25. mars

Georgia – Norge, 28. mars

Norge – Skottland, 17. juni

Norge – Kypros, 20. juni

Norge – Georgia, 11. september

Kypros – Norge, 12. oktober

Norge – Spania, 15. oktober

Skottland – Norge, 19. november De to beste lagene fra gruppen går til fotball-EM i 2024.

– Skader er en del av fotballen. Men det ekstra esset vårt med kontringsstyrke og ekstrem fart er borte. Han kan terrorisere et forsvar. Planene må endres nå.

Per Joar Hansen, Solbakkens forgjenger sammen med Lars Lagerbäck, føler med Norges trenerteam.

– Det er et rent helvete for å si det på godt nordnorsk. De hadde nok lagt en kjempegod plan for kampene, men så ryker planen i siste helg før samlingen. Det er det som skjer her, sier Hansen til VG og fortsetter:

– Det er et rent helvete fordi de kan krølle planene og bare kaste dem i peisen, før du må begynne helt på nytt. To måneders arbeid kan gå tapt. Selv om de har en plan B, mister de Haaland i sitt livs form. Nå må de kanskje frem med ny formasjon og nye planer.

Nils Johan Semb tror i likhet med Hansen at en stor dose av arbeidet Solbakkens team har gjort i forberedelsene, nå har gått tapt.

Semb mener Solbakken gjør rett i å gi tydelig beskjed om at han ikke vil snakke noe mer om Haaland med pressen resten av perioden. Han tror også det er en regel internt i laget.

– Du har jobbet så hardt i forkant med analyser og tenkt hvordan du skal spille, og Haaland er esset i kortstokken din. Det er klart det er fryktelig frustrerende, sier Semb.

– Men du må nullstille med en gang.

Hareide tror Manchester City-fansen også bør være bekymret for om Haaland kan rekke Liverpool-kampen i Premier League 1. april.

– Lyskeskader kan bli ganske alvorlig. Fortsetter du, kan det gå over til å bli kronisk. Det er en veldig ekkel skade, sier Hareide.

– Hvordan er «politikken» i en sånn situasjon? Hvordan påvirker en av verdens rikeste fotballklubber, som kjemper om ligagull og Champions League-tittel, dette?

– Jeg skjønner at det spørsmålet kommer opp, og har vært i situasjonen med John Carew i Lyon og Ole Gunnar Solskjær i Manchester United. Det kommer ofte rett fra manageren rundt bruken av spillere som er skjøre, begynner Hareide og fortsetter:

– Men når du får inn en landslagsspiller som møter i troppen og legen får se på ham, da tror jeg ikke det norske landslaget hadde sluppet han tilbake fordi City vil det. Solbakken vil ikke viket unna da.