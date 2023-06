Tidligere Manchester United-spiller Gordon McQueen er død

Tidligere Skottland-, Manchester United- og Leeds-forsvarer Gordon McQueen er død.

Gordon McQueen, her som Leeds-spiller, har gått bort.

Kopier lenke

Kopier lenke

Det melder BBC og flere britiske medier. McQueen ble 70 år gammel.

Manchester United omtaler dødsfallet på sitt nettsted. McQueen ble diagnostisert med demens før han døde.

– Vi er knust over å måtte kunngjøre at vår tidligere forsvarsspiller Gordon McQueen har gått bort, skriver klubben.

McQueen spilte for «De røde djevlene» mellom 1978 og 1985. I den perioden noterte han seg med to mål på 184 kamper for klubben. Han har også spilt for St. Mirren og Leeds.

– Det er med et tungt hjerte vi kunngjør bortgangen til Gordon McQueen, 70, som døde hjemme tidlig på morgenen i dag, og etterlot seg sin kone Yvonne, døtrene Hayley og Anna, sønnen Eddie og hans elskede barnebarn Rudi, Etta og Ayla, skriver familien i en uttalelse.

McQueen fikk 30 A-landskamper for Skottland og scoret fem mål. Ett av dem kom mot Norge i en EM-kvalifiseringskamp på Ullevaal stadion i 1979.