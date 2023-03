Liverpool-opptur da stjernene fikset viktig seier

(Liverpool – Wolverhampton 2–0) Liverpool-spillernes frustrasjon økte og økte mens de stanget mot Wolverhampton-forsvaret. Men det løste seg til slutt, med de største stjernene i hovedrollene.

Oppturen til Liverpool kommer én uke etter ydmykelsen hjemme mot Real Madrid da rødtrøyene tapte 2–5.

– Vi fikk en smell mot Real Madrid, der vi spilte en fantastisk førsteomgang og startet den andre veldig dårlig. Vi så langt mer stabile ut i kveld, og det må vi fortsette med, sier Liverpool-trener Jürgen Klopp ifølge BBC.

Etter det historiske tapet har Liverpool to strake kamper uten baklengs, og også i de to seriekampene før Real Madrid-smellen var Liverpool uten baklengsmål: 2–0 over Everton og Newcastle.

Mot Wolverhampton skapte Liverpool småfarligheter – både i første- og annenomgang. Men det var kun nesten.

fullskjerm neste 2–0: Mohamed Salah scoret Liverpools andre mål mot Wolverhampton. 1 av 3 Foto: Peter Byrne / Pa Photos

Og da de endelig trodde at de hadde fått hull på byllen etter press i 65 minutter, grep videodommerne inn.

I forkant hadde Liverpools Diogo Jota levert et flott soloraid før han mistet ballen. Den «løse ballen» plukket lagkamerat Darwin Núñez opp, som satte ballen sikkert i mål.

Men Jota hektet Wolverhampton-spiller Max Kilman.

Scoringen skulle til slutt komme, med god hjelp fra bortelagets keeper José Sá.

Virgil van Dijk leverte en nokså tam heading på et frispark, men selve pareringen fra keeper var heller ikke all verden. Returen plukket Jota opp, han kunne enkelt servere van Dijk på åpent mål. På det andre forsøket var han ikke vond å be.

Dermed kom det en ketchupeffekt for Liverpool, som scoret sitt andre i så å si det neste angrepet.

Kostas Tsimikas fikk en strålende crosser servert fra Alisson. Backen spilte deretter et flott veggspill med Cody Gakpo før venstrebacken brukte sin lynhurtige fart. Han sprintet av gårde fra alt og alle.

Det takket Mohamed Salah for, som enkelt kunne styre inn Liverpools andre for kvelden fra kloss hold.

Liverpool er nå seks poeng bak fjerdeplassen som gir Champions League-spill, med en kamp til gode. Wolverhampton har tre poeng ned til Everton på den øverste nedrykksplassen.

Sistnevnte tapte stygt borte mot Arsenal onsdag.