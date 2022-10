Sandnes Ulf til NM-finale: – Hadde ikke trodd at vi skulle klare det, innrømmer treneren

Det var ville jubelscener da Sandnes Ulf revansjerte fjorårets semifinaletap for G19. Juniorene fra Sandnes er nå klare for cupfinalen for aller første gang.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden