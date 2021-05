Her får Lunde se sin siste kamp før proffeventyret: – Der var vi unge!

Katrine Lunde (41) har vunnet alt innenfor håndballen. Men om hun klarer å bidra til et Champions League-gull med Vipers denne helgen, vil det henge aller høyest.

KRISTIANSAND: – Jeg gleder meg veldig mye. Kampen mot CSKA Moskva blir spennende, og det er den vi har mest fokus på. Vi må vinne den for å komme ett steg nærmere seier i turneringen.

Det sier Katrine Lunde, som snakket med Fædrelandsvennen før avreise til Budapest.

Lørdag spiller Vipers semifinale mot russiske CSKA Moskva, før finalene spilles på søndag. Om Vipers går helt til topps i turneringen, vil 41 år gamle Lunde vinne sin tittel nummer 41 i karrieren.

Det vil også være hennes femte Champions League-tittel, om Vipers klarer å ta en historisk seier i turneringen.

– Der var vi unge!

Men allerede før utenlandseventyret startet for Lunde, var hun med å spille semifinale mot Györ i EHF-cupen helt tilbake i 2004. Det var Lundes siste kamp for Våg/Vipers, før hun meldte overgang til danske Aalborg.

– Husker du din siste kamp for Våg før du reiste til utlandet?

– Nei, det er lenge siden, svarer en smilende Lunde.

Fædrelandsvennen viser Lunde en reportasje fra kampen som ble spilt i 2004. Vipers vant kampen, mye ved hjelp av en strålende prestasjon av Lunde i Våg-buret.

– Der var vi unge, utbryter en lattermild Lunde når hun får se levende bilder av henne og søsteren Kristine Lunde-Borgersen.

Setter potensiell tittel med Vipers øverst

Lunde har vunnet alt som er mulig å vinne innenfor håndballen, både på klubb og landslag.

Men keeperveteranen fra Kristiansand er ikke i tvil om hvilken tittel hun vil rangere øverst, om Vipers vinner Champions League denne helga.

– Det gøyeste hadde vært å vinne Champions League med Vipers. Det er noe man kanskje aldri hadde drømt om, sier Lunde og smiler.

– Så du vil du rangere et eventuelt Champions League-gull med Vipers øverst av alt du har vunnet?

– Ja, det ville vært øverst, svarer Lunde.

Fakta Titlene til Katrine Lunde Liste over titlene Katrine Lunde (41). Landslag: Basert på OL, VM og EM-titler. Klubblag: Basert på hjemlig cup og serie, samt europacuper. Klubblag: Basert på titler i hjemlig serie, cup, supercup, samt titler i Europa. Totalt 40 titler: (Klubblag: 4x norsk serie, 1x russisk serie, 4x ungarsk serie, 3x dansk serie, 4x NM, 2x russisk cup, 2x russisk supercup, 5x ungarsk cup, 2x dansk cup, 4x Champions League, 1x EHF-cup. Landslag: 2x OL, 1x VM, 5x EM.) Les mer

Katrine Lunde drømmer om å ta Champions League-gull med Vipers. Foto: Jacob J. Buchard

– Det er ikke så gøy å se det

Alle kampene i Final four-sluttspillet skal spilles i i László Papp-arena i Budapest. Det var i denne hallen at Lunde røk korsbåndet under bronsefinalen mot Metz i 2019.

Da Fædrelandsvennen viser henne bildene fra skaden, innrømmer 41-åringen at det tar henne tilbake.

– Nå er det heldigvis to år siden, og jeg føler at jeg er over den skaden. Men det er jo selvfølgelig ikke gøy å se det, sier Lunde.

– Hvordan tror du det blir å returnere til hallen der den alvorlige skaden skjedde?

– Det blir jo spesielt. Jeg vil jo gjerne fullføre Final four denne gangen, svarer Lunde.

– Nynner for å holde støyen ute

Gjennom 41-åringens lange karriere har kristiansanderen opplevd både opp- og nedturer.

Lunde avslører at hun har lært seg noen triks hvis det skulle begynne å snike seg inn kjipe tanker i hodet underveis i kamp.

– For meg handler det bare om å holde meg i bevegelse. Hvis tankene ikke går ut av hodet da, kan jeg begynne å nynne for meg selv på en spesiell sang. Det er for å holde støyen ute, forteller Lunde.

– En spesiell sang eller type musikk?

– Nei, egentlig ikke. Jeg nynner bare på det første som faller meg inn, svarer Lunde.